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رياضة

بعد صعوده للدوري السعودي.. الباطن يطلب التعاقد مع حارس الزمالك

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 09:04 م
صدى البلد
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ريهام بكير
كشفت وسائل إعلامية سعودية ، عن فتح باب التفاوض مع نادي الزمالك للحصول على خدمات حارس الفريق الأبيض محمد عواد.

ووفقا لصحيفة الرياضية السعودية ، فإن الباطن أرسل عرضا للزمالك للتعاقد مع عواد لمدة موسم على سبيل الإعارة بمقابل مادي كبير للقلعة البيضاء، كما تضمن العرض تحمل النادي رواتب اللاعب بشكل كامل طوال الموسم.

وكان محمد عواد قد شارك في الدوري السعودي لكرة القدم في وقت سابق مع نادي الوحدة ، ما أدى إلى موافقة مسؤولي النادي السعودي على الدخول في المفاوضات بشكل سريع.

الجدير بالذكر أن محمد عواد ابتعد تمامًا عن التشكيلة الأساسية للزمالك خلال الفترة الماضية، مع رهان الفرنسي باتريس كارتيرون على الحارس البديل محمد أبو جبل.

وكان نادي الباطن قد صعد رسميًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان " الدوري السعودي" للمرة الرابعة في تاريخه ، بعد أن احتل صدارة دوري الدرجة الأولى برصيد 69 نقطة بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه العين.


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