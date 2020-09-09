رجل وطني.. محمد أبو العينين عن طارق عامر: قدم رسالة حضارية.. ومبادرات البنك المركزي تفيد الجميع

رحب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بـ طارق عامر محافظ البنك المركزي، وأشاد بعرض المعلومات القيمة التي ترد على كل مغرض يحاول تشويه الاقتصاد المصري .









وقال أبو العينين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن طارق عامر له مصداقية كبيرة في البرلمان، وهو رجل وطني صميم يقدم رسالة حضارية ولا غرض له إلا المنفعة العامة لكل فئات المجتمع المصري.









وأضاف:" كل مبادرات البنك المركزي التي يطلقها محافظ البنك المركزي تنفع وتفيد كل الفئات والقطاعات ".









وتابع أبو العينين:" طارق عامر أعطى أمثلة كثيرة تعتبر درسا للجميع للقضاء على أي محاولة لاغتيال المعنويات المرتفعة".







