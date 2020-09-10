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طريقة تحضير صلصة البيتزا "الإيطالية والتونسية والسورية"

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 12:09 ص
طريقة تحضير صلصة
طريقة تحضير صلصة البيتزا
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آية التيجي
تعتبر طريقة تحضير صلصة البيتزا من أهم المكونات التي يمكن أن نضيفها إلى البيتزا، وتعتبر البيتزا من أشهر الأكلات المحبّذة عالميا؛ حيث يمكن لكل ربة منزل ان تعدها في المنزل بخطوات بسيطة بنجاح، لكن عليها معرفة طريقة تحضير صلصة البيتزا لنجاح البيتزا وإعطائها مذاقا مميزا .

طريقة تحضير صلصة البيتزا التونسية 

مقادير طريقة تحضير صلصة البيتزا التونسية :

500 - طماطم
1 ملعقة قهوة زعتر
1 ملعقة قهوة سكر
1 ملعقة قهوة ثوم مرحي
1 ملعقة قهوة ملح
1/4 ملعقة قهوة فلفل أسود
1 - زيت
1 ملعقة قهوة إكليل الجبل


طريقة تحضير صلصة البيتزا التونسية 

1 - نغسل الطماطم ، نقطعها ثم نضعها في خلاط كهربائي حتى تهرس تمامًا
2 - في وعاء معدّ للطهي نضع الزيت، الطماطم، الثوم المهروس، ملح، سكر، فلفل أسود
3 - في منتصف الطهي نضيف الاكليل والزعتر.
4 - نترك صلصة البيتزا على نار هادئة حتى تتخثر قليلا وتقر زيتها


طريقة تحضير صلصة البيتزا في البيت 

مقادير طريقة تحضير صلصة البيتزا في البيت :

12 فصا من الثوم الطازج.
9 حبات من الطماطم
حبة من الفلفل الأخضر الحلو
ملعقة كبيرة من معجون الطماطم قليل الصوديوم
بهارات مجففة مشكلة (ملعقتان صغيرتان من الريحان المجفف - نصف ملعقة صغيرة من اكليل الجبل - ملعقتان صغيرتان من الأوريجانو- الزعتر الفارسي)
ملعقتان صغيرتان من الملح
ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
ملعقتان من معجون صلصة الطماطم المعلب ليضيف اللون الأحمر لصلصة البيتزا.




طريقة تحضير صلصة البيتزا في البيت 

1- قطع الطماطم والفلفل الى مكعبات، والأفضل ألا تقشر الطماطم كي تحافظ على نسبة الالياف والليكوبين العالية الموجودة في القشرة.
2- في الخلاط أضف الخضار المقطعة مع فصوص الثوم من دون اضافة الملح أو البهارات والزيت.
3- بعد خلط المكونات جيدًا والحصول على خليط ناعم مهروس، اسكبه في وعاء عميق مناسب لوضعه في الفرن.
4- ثم ضع الخليط في الفرن على درجة حرارة متوسطة.
5- بعدما يخبز الخليط ويشوى ليصبح لونه مائلا الى البني اخرجه من الفرن.
6- دعه يبرد لمدة خمس دقائق، وفي نفس الوقت قم بتسخين زيت الزيتون لمدة 30 ثانية.
7- ثم اضف للزيت خليط الخضار المخبوز، واضف اليه البهارات والفلفل والملح.
8- حرك جيدًا صلصة البيتزا على نار هادئة إلى ان تصبح صلصة البيتزا في البيت سميكة.


طريقة تحضير صلصة البيتزا .. منال العالم 

مقادير طريقة تحضير صلصة البيتزا منال العالم 

معلقة كبيرة زبدة
معلقة كبيرة زيت زيتون
بصلة مفرومة صغيرة
2 فص ثوم مهروس
حبة فلفل أخضر مفروم
4 كوب طماطم مقشر مفروم
2 ملعقة كبيرة معجون طماطم
1 معلقة كبيرة سكر
معلقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة أوريجانو
ملعقة صغيرة ريحان
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة صغيرة شطة مجروشة


طريقة تحضير صلصة البيتزا منال العالم 

1- على النار نضع ملعقة كبيرة زبدة، معلقة كبيرة زيت زيتون.
2- إضافة بصلة مفرومة صغيرة مع 2 فص ثوم مهروس، ثم نضع الطماطم، والفلفل، ومعجون الطماطم، وإضافة باقي المكونات.
3- نترك صلصة البيتزا على النار ربع ساعة حتى تتسبك.
4- ثم يتم تخزينها في الفريزر لحين استخدامها عند الحاجة.


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طريقة تحضير صلصة البيتزا الإيطالية 

مقادير طريقة تحضير صلصة البيتزا الإيطالية :

1 علبة طماطم مفرومة جاهزة او ثلاث حبات طماطم مقطعة ومقشرة
1 ملعقة طعام معجون طماطم
1 بصلة وسط مفرومة ناعم
2 فص ثوم
رشه ملح
رشه اوريغانو
رشة ريحان
رشة من الفلفل الأسود
3 ملاعق طعام من زيت الزيتون


طريقة تحضير صلصة البيتزا الإيطالية 

1- نضع البصل وملعقة زيت في قدر على النار، ونحرك حتى تذبل البصلة.
2- نضيف الثوم ونحرك نضيف المعجون والطماطم، ونتبل بالملح والفلفل ونتركها على نار متوسطة نصف ساعة.
3-  نضعها بالخلاط حتى تصبح كريمية القوام ونضعها على نار هادئة لمدة 10 دقائق.
4- نضيف الأوريجانو والريحان والزيت، ثم تترك لتبرد.
5- تحفظ صلصة البيتزا الإيطالية في إناء زجاجي في الثلاجه لحين الاستخدام.


طريقة تحضير صلصة البيتزا السورية

مقادير طريقة تحضير صلصة البيتزا السورية

4 ثمرات طماطم متوسطة الحجم 
1 ملعقة صغيرة مسحوق البصل
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة ريحان
1 ملعقة صغيرة أوريجانو (زعتر)
¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
1 ملعقة طعام سكر
½ ملعقة صغيرة مسحوق الثوم


طريقة تحضير صلصة البيتزا السورية 

1- اغسلي الطماطم جيدًا، ثم قومى بقطع ثمرات الطماطم دون أن تقطعيها كاملة اكتفي بإحداث شقوق بها فقط.
2- اختارى وعاء كبير واملئى ¾ الوعاء بالماء وضعي بعض الملح ثم اتركيها تغلي على النار.
3- أحضري وعاء من الماء المثلج وقطع الثلج من أجل الحمام المثلج للطماطم. 
4- اغمري الطماطم فى الماء المغلى على النار لمدة 30 ثانية. 
5- أخرجي الطماطم من الماء المغلي بملعقة الغرف المخرمة لضمان تصفيتها من الماء الساخن.
6- اغمري الطماطم في وعاء الماء المثلج لمدة 30 ثانية. 
7- قشري الجلد من على الطماطم بسكين حامٍ من أسفل الطماطم إلى أعلاها. 
8- حاولى ألا تقشرى أجزاء من لحم الطماطم نفسه. 
9- افرمي صلصة البيتزا فى الخلاط، ثم أضيفي باقي المكونات إلى محضر الطعام وامزجي جيدًا.
10-ضعي صلصة البيتزا السورية مرة أخرى على النار مع بعض التوابل والمكونات المفضلة لديك، مثل : الثوم والبصل المفروم والريحان وغير ذلك، ثم استخدميها على عجينة البيتزا.

طريقة تحضير صلصة البيتزا طريقة تحضير صلصة البيتزا
طريقة تحضير صلصة البيتزا طريقة تحضير صلصة البيتزا
طريقة تحضير صلصة البيتزا طريقة تحضير صلصة البيتزا
طريقة تحضير صلصة البيتزا طريقة تحضير صلصة البيتزا
طريقة تحضير صلصة البيتزا طريقة تحضير صلصة البيتزا
طريقة تحضير صلصة البيتزا "الإيطالية والتونسية والسورية"
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