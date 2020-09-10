طريقة تحضير صلصة البيتزا "الإيطالية والتونسية والسورية"

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مقادير طريقة تحضير صلصة البيتزا منال العالم
معلقة كبيرة زبدة
معلقة كبيرة زيت زيتون
بصلة مفرومة صغيرة
2 فص ثوم مهروس
حبة فلفل أخضر مفروم
4 كوب طماطم مقشر مفروم
2 ملعقة كبيرة معجون طماطم
1 معلقة كبيرة سكر
معلقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة أوريجانو
ملعقة صغيرة ريحان
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة صغيرة شطة مجروشة
طريقة تحضير صلصة البيتزا منال العالم
1- على النار نضع ملعقة كبيرة زبدة، معلقة كبيرة زيت زيتون.
2- إضافة بصلة مفرومة صغيرة مع 2 فص ثوم مهروس، ثم نضع الطماطم، والفلفل، ومعجون الطماطم، وإضافة باقي المكونات.
3- نترك صلصة البيتزا على النار ربع ساعة حتى تتسبك.
4- ثم يتم تخزينها في الفريزر لحين استخدامها عند الحاجة.
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طريقة تحضير صلصة البيتزا الإيطالية
1 علبة طماطم مفرومة جاهزة او ثلاث حبات طماطم مقطعة ومقشرة
1 ملعقة طعام معجون طماطم
1 بصلة وسط مفرومة ناعم
2 فص ثوم
رشه ملح
رشه اوريغانو
رشة ريحان
رشة من الفلفل الأسود
3 ملاعق طعام من زيت الزيتون
طريقة تحضير صلصة البيتزا الإيطالية
1- نضع البصل وملعقة زيت في قدر على النار، ونحرك حتى تذبل البصلة.
2- نضيف الثوم ونحرك نضيف المعجون والطماطم، ونتبل بالملح والفلفل ونتركها على نار متوسطة نصف ساعة.
3- نضعها بالخلاط حتى تصبح كريمية القوام ونضعها على نار هادئة لمدة 10 دقائق.
4- نضيف الأوريجانو والريحان والزيت، ثم تترك لتبرد.
5- تحفظ صلصة البيتزا الإيطالية في إناء زجاجي في الثلاجه لحين الاستخدام.
طريقة تحضير صلصة البيتزا السورية
مقادير طريقة تحضير صلصة البيتزا السورية
4 ثمرات طماطم متوسطة الحجم
1 ملعقة صغيرة مسحوق البصل
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة ريحان
1 ملعقة صغيرة أوريجانو (زعتر)
¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
1 ملعقة طعام سكر
½ ملعقة صغيرة مسحوق الثوم
طريقة تحضير صلصة البيتزا السورية
1- اغسلي الطماطم جيدًا، ثم قومى بقطع ثمرات الطماطم دون أن تقطعيها كاملة اكتفي بإحداث شقوق بها فقط.
2- اختارى وعاء كبير واملئى ¾ الوعاء بالماء وضعي بعض الملح ثم اتركيها تغلي على النار.
3- أحضري وعاء من الماء المثلج وقطع الثلج من أجل الحمام المثلج للطماطم.
4- اغمري الطماطم فى الماء المغلى على النار لمدة 30 ثانية.
5- أخرجي الطماطم من الماء المغلي بملعقة الغرف المخرمة لضمان تصفيتها من الماء الساخن.
6- اغمري الطماطم في وعاء الماء المثلج لمدة 30 ثانية.
7- قشري الجلد من على الطماطم بسكين حامٍ من أسفل الطماطم إلى أعلاها.
8- حاولى ألا تقشرى أجزاء من لحم الطماطم نفسه.
9- افرمي صلصة البيتزا فى الخلاط، ثم أضيفي باقي المكونات إلى محضر الطعام وامزجي جيدًا.
10-ضعي صلصة البيتزا السورية مرة أخرى على النار مع بعض التوابل والمكونات المفضلة لديك، مثل : الثوم والبصل المفروم والريحان وغير ذلك، ثم استخدميها على عجينة البيتزا.