ميدو: فيفا يمنح الحق لاتحاد الكرة في عقاب رؤساء الأندية ولا دخل له بالحصانة

أكد أحمد حسام ميدو - نجم الزمالك السابق، أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تمنح أي اتحاد محلي الحق في عقاب أي شخص في منظومة كرة القدم دون الوضع في اعتبار طبيعي عمله.





وقال ميدو خلال برنامجه أوضة اللبس المذاع عبر شاشة قناة النهار: " من حق اتحاد الكرة عقاب رئيس النادي أو مدير الكرة أو مدير شئون لاعبين أو لاعب أو مدير فني".





وعن توقيع عقوبات ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك ومحمد فرج عامر رئيس سموحة رغم أنهم أعضا برلمان ويمتلكان حصانة قال ميدو: " تحدثت مع محامين كبار والحالة الوحيدة التي تلغي الحصانة هي حالة التلبس ولكن من حق لجنة الانضباط باتحاد الكرة فرض عقوبة إدارية حتى ضد أعضاء البرلمان".





وأضاف: " عدم تحصيل الغرامة الموقعة ضد رئيس الزمالك أو رئيس سموحة وعدم تحصيل المبالغ يضع اتحاد الكرة تحت مساءلة القانون ومن حق مرتضى وعامر التظلم ضد قرارات لجنة الانضباط".



