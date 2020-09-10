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مرأة

بدون مسكنات.. تعرف على أنواع الصداع وكيفية التغلب عليها

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
صداع
صداع
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لمياء الياسين
هل تعانى من الصداع دوما أنواع عديدة من الصداع تحدث بين الحين والآخر أو حتى مرة واحدة كل فترة، ويستمر من نصف ساعة إلى عدة ساعات؛ إليك كل نوع من أنواع الصداع وكيفية التعامل معه وفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى.


 الصداع الناتج عن ارتفاع ضغط الدم
يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم  الصداع على جانبي رأسك ويزداد سوءًا مع أي نشاط. يتسبب الصداع الناتج عن ارتفاع ضغط الدم أيضًا في تغيرات في الرؤية ، أو التنميل أو الوخز ، أو نزيف الأنف ، أو ألم الصدر ، أو ضيق التنفس ، ويختفي بعد فترة وجيزة من التحكم في ضغط الدم بشكل أفضل

صداع الصباح الباكر

يمكن أن يحدث هذا لأسباب مختلفة ومشاكل صحية أساسية مثل الأدوية الليلية وتوقف التنفس أثناء النوم وما إلى ذلك.

كيفية إدارة صداع الصباح الباكر : تجنب الإفراط في تناول الأدوية وحاول تطوير روتين للنوم ، مثل الذهاب إلى الفراش في نفس الوقت كل ليلة والاستيقاظ في نفس الوقت كل صباح. تجنب الكافيين قبل النوم.

صداع الآيس كريم

يمكن أن يحدث صداع الآيس كريم عندما تشرب مشروبًا مثلجًا . الأفراد الذين يعانون من الصداع النصفي معرضون بشكل متزايد له

. كيفية التعامل مع صداع الآيس كريم .. اضغط على لسانك على سقف فمك لمدة 10 ثوانٍ ، ثم مص إبهامك ، وقم بتغطية فمك بيديك وتنفس بسرعة أو احتفظ بالسائل في فمك لبضع ثوانٍ قبل البلع.

صداع عطلة نهاية الأسبوع

يُشتبه في أنه ناتج عن الإفراط في النوم في صباح نهاية الأسبوع ، أو الذهاب إلى الفراش في وقت متأخر من الليل ، أو انسحاب الكافيين ، يمكن أن يتطور صداع نهاية الأسبوع أيضًا عندما تكون مستويات التوتر لديك مرتفعة طوال الأسبوع.

الصداع اليومي المزمن
إذا كنت تعاني من الصداع لمدة خمسة عشر يومًا على الأقل في الشهر لأكثر من ثلاثة أشهر ، فأنت تعتبر مصابًا بصداع يومي مزمن. يمكن أن يكون سبب الصداع اليومي المزمن هو الإفراط في استخدام مسكنات الألم أو إصابة الرأس أو في حالات نادرة التهاب السحايا أو الأورام
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