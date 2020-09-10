الإسماعيلي يخوض مرانه الرئيسي استعدادا للأهلي ..صور

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى، المران الرئيسي ، استعدادًا لمواجهة الأهلى يوم الجمعة المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب، لحساب الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى المحلى. الرئيسيالـ26





المران اشتمل على تدريبات متنوعة بدأت بحصص بدنية مكثفة، قبل أن يشمل على تدريبات حول التسديدات بعيدة المدى باعتبارها أحد الحلول لتسجيل الأهداف.





كما تناول المران تدريبات على التمركز بدون كرة، وسط تعليمات مشددة من الجهاز الفنى على هذا الجانب قبل أن يتطرق لتدريبات على الكرات العرضية المتقنة.





واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات، وسط حماس كبير من اللاعبين على نيل ثقة الجهاز الفنى ، من أجل المشاركة بصفة أساسية من الفريق