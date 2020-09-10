AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الإسماعيلي يخوض مرانه الرئيسي استعدادا للأهلي ..صور

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:15 ص
تدريبات الإسماعيلي
تدريبات الإسماعيلي
Advertisements
نانسي القاضي
خاض الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى، المران الرئيسي، استعدادًا لمواجهة الأهلى يوم الجمعة المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب، لحساب الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى المحلى.

المران اشتمل على تدريبات متنوعة بدأت بحصص بدنية مكثفة، قبل أن يشمل على تدريبات حول التسديدات بعيدة المدى باعتبارها أحد الحلول لتسجيل الأهداف.

كما تناول المران تدريبات على التمركز بدون كرة، وسط تعليمات مشددة من الجهاز الفنى على هذا الجانب قبل أن يتطرق لتدريبات على الكرات العرضية المتقنة.

واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات، وسط حماس كبير من اللاعبين على نيل ثقة الجهاز الفنى ، من أجل المشاركة بصفة أساسية من الفريق
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإسماعيلي يستأنف تدريباته بحضور بيكيتي سيلفا استعدادًا لعودة الدوري.. صور

الزمالك يخوض مرانه المسائي في معسكر برج العرب

الإسماعيلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة المصري فى الدوري

الإسماعيلي يستأنف تدريباته استعدادا لوادي دجلة

الإسماعيلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة دجلة في الدوري

مران الإسماعيلي استعداداً لمواجهة نادي مصر تحت قيادة العجوز وحمص.. صور

ترشيحاتنا

أجنبي يضرب موظفة سعودية.. أول تعليق من حكومة المملكة على الفيديو المتداول عن الواقعة

خناقة بين عمرو مصطفى ومتابعيه.. اِعرف السبب

والد الطفل الغريق بـ حمام سباحة الزمالك لـ مرتضى منصور: لن أسامح.. والنظام يسير بشكل خاطئ في النادي ..فيديو

ميدو يفجر مفاجأة: قيمة عقد رمضان صبحي مع بيراميدز مساوية لما يحصل عليه في الأهلي

تركي آل الشيخ يتحدث عن النادي الأهلي من جديد.. تفاصيل

خاص.. الخطيب يرفض المساس بـ إكرامي الكبير ويترك له حرية تقرير مصيره مع الأهلي

AdvertisementS

الحسم خلال ساعات| الكاف يؤجل نصف نهائي أبطال إفريقيا والنهائي في نوفمبر.. تعرف على المواعيد الجديدة

خاص| أول رد من شوبير على مطالبة الزمالك بمنعه من التعليق على مباراياته

تصعيد رسمي جديد من اللجنة الخماسية ضد مرتضى منصور

في بيان رسمي.. الزمالك يطالب بمنع أحمد شوبير من التعليق على مبارياته

تركي آل الشيخ يتحدث عن النادي الأهلي من جديد.. تفاصيل

ميدو يفجر مفاجأة: قيمة عقد رمضان صبحي مع بيراميدز مساوية لما يحصل عليه في الأهلي

خاص.. الخطيب يرفض المساس بـ إكرامي الكبير ويترك له حرية تقرير مصيره مع الأهلي

والد الطفل الغريق بـ حمام سباحة الزمالك لـ مرتضى منصور: لن أسامح.. والنظام يسير بشكل خاطئ في النادي ..فيديو

إسلام صادق يكشف تفاصيل مثيرة عن انتقال رمضان صبحي لـ بيراميدز

مفيش فايدة.. عقوبة جديدة على صالح جمعة لغيابه عن المران

خاص| شوبير يكشف سر عودته للتعليق على المباريات

رد فعل غاضب من الزمالك عقب تصريحات والد الطفل الغريق في النادي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أحمر ومكياج جذاب.. دنيا سمير غانم تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

من داخل العيادة.. هنادي مهنا تخضع لعملية تجميل.. صور

بإطلالة كاجوال.. شقيقة محمد رمضان تخطف الأنظار رفقة زوجها