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رياضة

مع أسرته أحمد الشيخ يحتفل بعيد ميلاده.. شاهد

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:17 ص
احمد الشيخ
احمد الشيخ
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مصطفى كرم
احتفل احمد الشيخ لاعب النادي الأهلي بعيد ميلاده ال 28 عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر أحمد الشيخ مجموعة من الصور له مع أسرته من احتفالية عيد ميلاده وظهر أمامة طورته  باللون الأحمر وعليها شعار النادي الأهلي.. 

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تغلب على مضيفه حرس الحدود بهدفين  دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية، فى إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من الدوري المصري .

سجل الهدف الأول الحاوي وليد سليمان فى الدقيقة 85 بعد وان تو بينه وبين جونيو أجاي ليسدد الحاوي الكرة من داخل منطقة الجزاء فى الزاوية اليمنى من مرمى الحارس أحمد السعدني ، قبل ان يسجل محمد مجدي قفشة الهدف الثاني فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.


الفوز رفع رصيد النادي الأهلي  إلى النقطة 68 فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري ، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 26 فى المركز الثالث عشر من ترتيب الجدول .

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