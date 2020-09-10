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حوادث

طعنا بالسكين.. مقتل مسن على يد نجله في قوص بقنا

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:16 ص
صدى البلد
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يوسف رجب

لقي عجوز مصرعه، بطعنات سكين، على يد نجله، بقرية المعري التابعة لمركز قوص بقنا.


تلقي اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا من العميد جمال سالمان، مأمور مركز شرطة قوص، يفيد بمقتل محمد عبدالقادر، بطعنات سكين علي يد نجله عبدالسلام ٣٠ عاما، بقرية المعري.


انتقلت قوة أمنية، إلى موقع الجريمة، لمعاينة موقع الحادث، وتمكنت من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.


دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي.


تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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