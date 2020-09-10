أستاذ مناعة يكشف خطورة السمنة وتأثيرها على الجهاز المناعي للإنسان ..فيديو

قال عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، إنه لا يصح الاعتماد على معلومات مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص الصحة والأمراض، معلقا "لا يمكن أن نعتمد على شيء ليس له أدلة أو مرجعية علمية".





وأضاف "مصباح"، في مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن السمنة تمثل ضررًا كبيرًا منذ الطفولة، مشيرا إلى أن تصلب الشرايين يبدأ منذ الصغر، وهذا أمر لا يعلمه كثيرون، مشددا على أن مناعة الجسم تتأثر بشكل واضح بالسمنة.





وأكد أستاذ المناعة، ضرورة معرفة عدد السعرات الحرارية التي يتم تناولها، كما أكد أهمية الحركة والرياضة بقدر الإمكان، مناشدا "لو مش هتقدر تروح الجيم امشي".





ولفت إلى أن المنظومة الصحية في مصر تعاملت مع أزمة كورونا بطريقة جيدة، معقبا "بيان وزارة الصحة أمس يوضح أن الأعداد أصبحت في ارتفاع مرة أخرى".





وفيما يخص تناول الفيتامينات، أكد ضرورة عدم تناولها إلا بإشراف طبي؛ لما قد تسببه من أضرار، مطالبًا بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.