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طارق عامر: البنك المركزي تلقى الصدمة نيابة عن المواطن خلال أزمة كورونا

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 09:07 م
طارق عامر محافظ البنك
طارق عامر محافظ البنك المركزي
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البهي عمرو
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن البنك المركزي تلقى الصدمة نيابة عن المواطن خلال أزمة فيروس كورونا، موضحًا ان صندوق النقد الدولي يتخذ النموذج المصري فى الإصلاح تجربة.

وأضاف طارق عامر، خلال حواره، ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن مصر حصلت على 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى ومتبقي 6 مليارات سنحصل عليهم.

وأوضح طارق عامر أن، الاحتياطي النقدي فى مصر يزيد عن 38 مليار دولار،  مؤكدًا أن 5.6 % معدل نمو الناتج المحلى فى مصر. 

ولفت طارق عامر إلى أن، مبادرة الرئيس السيسي للمشروعات الصغيرة و المتوسطة بـ 2.2 مليار جنيه لـ 114 ألف شركة. 


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