طارق عامر: البنك المركزي تلقى الصدمة نيابة عن المواطن خلال أزمة كورونا

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي ، إن البنك المركزي تلقى الصدمة نيابة عن المواطن خلال أزمة فيروس كورونا، موضحًا ان صندوق النقد الدولي يتخذ النموذج المصري فى الإصلاح تجربة.





وأضاف طارق عامر ، خلال حواره، ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن مصر حصلت على 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى ومتبقي 6 مليارات سنحصل عليهم.





وأوضح طارق عامر أن، الاحتياطي النقدي فى مصر يزيد عن 38 مليار دولار، مؤكدًا أن 5.6 % معدل نمو الناتج المحلى فى مصر.





ولفت طارق عامر إلى أن، مبادرة الرئيس السيسي للمشروعات الصغيرة و المتوسطة بـ 2.2 مليار جنيه لـ 114 ألف شركة.







