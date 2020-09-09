طارق عامر: تم تسديد 35 مليار دولار فى الفترة الماضية رغم كورونا

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي ، إن هناك عمل متناغم بين مؤسسات الدولة بالكامل، موضحًا أن المصريين بالخارج زادت من 18 إلى 30 مليار دولار. تحويلات

وأضاف طارق عامر، خلال حواره، ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي دخل مصر 431 مليار دولار من الأسواق الدولية.





ولفت طارق عامر إلى أن، هناك 260 صندوق استثمار دولي ، وصناديق الاستثمار الدولية تقوم بشراء الجنيه المصري ويحصلون على عوائد جيدة واستقرار فى سعر الدولار. وأوضح طارق عامر أن، البنك المركزي يتحمل مسئولية التواجد الاقتصادي الذي بدأت به مصر،دوليواستقرار





وأكد أن حجم الدين الخارجي، كان 48 مليار دولار وقت توليه البنك المركزي وأشار طارق عامر إلى أن، مصر قامت بتسديد 35 مليار دولار فى الفترة الماضية رغم فيروس كورونا .



