الشناوي يتحدث عن الأجواء بين لاعبي الأهلي.. ورأيه في تأجيل مباريات أبطال أفريقيا ..فيديو

علق محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي والمنتخب، على إمكانية تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقررة في سبتمبر الحالي؛ بسبب كثرة الإصابات بـ فيروس كورونا داخل فريق الوداد المغربي.





وقال محمد الشناوي، في تصريحات تلفزيونية على قناة "أون تايم سبورت"، إن الأهلي ملتزم تماما بـ قرارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" سواء بـ تأجيل المباريات أو إقامتها في موعدها، مشيرا إلى أن الفريق مستعد لخوض المباراة.





وأضاف محمد الشناوي أن أهم شىء هو سلامة اللاعبين في فريق الوداد، متمنيا سرعة شفاء المصابين، مشددا أن الصالح العام هو مطلب الجميع.





وأكد محمد الشناوي، أن التتويج بـ لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا هو هدف الفريق الأول خاصةً مع اقتراب عودة حسين الشحات وعمرو السولية، موضحا أن الأمور هادئة داخل الفريق والجميع ملتزم وفي حالة تركيز.





ونوه محمد الشناوي، بأن روح الفريق عادت مرة أخرى عقب مباراة الجونة، لافتا إلى أن الفوز في 4 مباريات متتالية أعاد الهدوء والثقة في نفوس اللاعبين.



