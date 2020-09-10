وزير التعليم: لا تغيير في مكافأة الامتحانات.. والعام الدراسي القادم سيكون عام تقدير المعلم

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم، أنه لا تغيير في مكافآت الامتحانات للمعلمين.





وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن العام الدراسي القادم هو عام تقدير المعلم.





وأعلن وزير التربية والتعليم، أنه سوف يعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع وزيرة الصحة والمدير الإقليمي لليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية؛ لعرض الاستعدادات للعام الدراسى الجديد، الساعة ١١ صباح اليوم الخميس ١٠ سبتمبر ٢٠٢٠.





وقال وزير التربية والتعليم، سنعلن التفاصيل الإدارية والضوابط الخاصة بمجموعات التقوية والاشتراك في منصات التعلم والدور الوظيفي لمديري المدارس وإجازة يوم السبت.





وأضاف سنرسل الجداول المدرسية ونظم التقييم لسنوات النقل وتفاصيل ادارية اخرى الي المديريات والادارات التعليمية بعد يوم "الاحد ٢٠ سبتمبر" إن شاء الله.





وأشار إلى أن حتى هذا الحين نرجو عدم تداول اجتهادات أو شائعات مدسوسة وكذلك نرجو من الجميع في المنظومة التعليمية الإنتظار إلى حين صدور التعليمات الرسمية.



