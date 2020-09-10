بحجة التواصل معها.. وزيرة الهجرة تحذر من «أكونت» وهمي يستغل المواطنين لسرقة حساباتهم

حذرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، من التعامل مع حساب "فيس بوك" باسم " انتصار محفوظ سرحان".





وكتبت وزيرة الهجرة ، عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، " تمت إفادتى بأن هذا الحساب على الـ Facebook والخاص بالسيدة "انتصار محفوظ سرحان" يطلب من البعض الدخول فى secret chat "شات سرى" للتحدث مع وزيرة الهجرة، ثم يتم بعدها سرق الحساب الخاص بهم".





وأضافت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج "أرجو تجاهل هذه الرسائل".









https://www.facebook.com/nabila.makram/posts/10158540741441203