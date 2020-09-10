سلة الأهلي رجال تواجه الاتحاد السكندري في مباراة فاصلة بنهائي دوري السوبر

يواجه رجال سلة الأهلي نظيره الاتحاد السكندري مساء اليوم، الخميس، في تمام الثامنة والنصف، على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من جولات نهائيات دوري السوبر.









ويدخل الفريقان المباراة، والاتحاد السكندري متفوق في مرات الفوز، حيث فاز الاتحاد السكندري في الجولة الأولى، بينما تغلب الأهلي في الجولة الثانية، وتفوق الاتحاد على الأهلي في الجولة الثالثة، وبذلك يحتاج الأهلي للفوز لمعادلة النتيجة في مجموع المباريات 2/2، ليحتكم الفريقان لمباراة الجولة الخامسة والأخيرة لحسم لقب دوري السوبر.







