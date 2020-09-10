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رياضة

سلة الأهلي رجال تواجه الاتحاد السكندري في مباراة فاصلة بنهائي دوري السوبر

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 08:50 ص
الأهلي والاتحاد السكندري
الأهلي والاتحاد السكندري فى كرة السلة
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محمد سمير
يواجه رجال سلة الأهلي نظيره الاتحاد السكندري مساء اليوم، الخميس، في تمام الثامنة والنصف، على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من جولات نهائيات دوري السوبر.


ويدخل الفريقان المباراة، والاتحاد السكندري متفوق في مرات الفوز، حيث فاز الاتحاد السكندري في الجولة الأولى، بينما تغلب الأهلي في الجولة الثانية، وتفوق الاتحاد على الأهلي في الجولة الثالثة، وبذلك يحتاج الأهلي للفوز لمعادلة النتيجة في مجموع المباريات 2/2، ليحتكم الفريقان لمباراة الجولة الخامسة والأخيرة لحسم لقب دوري السوبر.


وفاز سلة الاتحاد السكندرى على الأهلى بنتيجة 101/94 في المباراة الأولى، بينما فاز الأهلى فى المباراة الثانية 76/65، قبل أن يعود الاتحاد ويحقق الفوز في الجولة الثالثة بنتيجة 71/68، وحال فوز الأهلى على الاتحاد السكندرى فى مباراة اليوم، يتعادل الفريقان ويتم اللجوء إلى مباراة السبت لحسم البطل.
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