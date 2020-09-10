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أخبار البلد

هيئة البريد تقرر إعفاء أصحاب المعاشات من مصاريف فتح الحساب اعتبارًا من اليوم

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 08:52 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى
قررت الهيئة القومية للبريد اعتبارًا من اليوم، الخميس، إعفاء أصحاب المعاشات من مصاريف فتح حساب المعاش.

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وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة قررت إعفاء جميع حسابات المعاشات من مصاريف فتح الحساب، وذلك في إطار دعم خطط الدولة نحو تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي بهدف التيسير على أصحاب المعاشات.


وأضاف أن جميع المواطنين من أصحاب المعاشات الذين تقدموا بطلبات فتح الحساب ودفعوا الرسوم خلال الفترة الماضية سيتم رد هذه الرسوم وإضافتها في حساباتهم حتي يتمكنوا من سحبها في أي وقت.


وأوضح الدكتور شريف فاروق أن حساب المعاش الذي يقدمه البريد المصري يتمتع بالعديد من المييزات التي سيستفيد منها أصحاب المعاشات ومنها سهولة التعامل في جميع ماكينات الصراف الآلي والتسوق الإلكتروني ودفع الفواتير، بالإضافة إلى إصدار كارت الخصم المباشر "ميزة" كما يتمتع الحساب بعائد يومي متغير يضاف يوميًا على الحساب بهدف تحقيق أكبر استفادة لأصحاب المعاشات.


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