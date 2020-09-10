لأدائهم المتميز.. محافظ قنا يكرم أعضاء كنترول الثانوية العامة





كرم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أعضاء كنترول الثانوية العامة بمحافظة قنا، تقديرا لجهودهم المبذولة فى مراجعة أوراق إجابات طلاب الشهادة الثانوية وفحص التظلمات المقدمة بدقة وعناية.

جاء ذلك بحضور كمال شلبي سكرتير عام المحافظة والنائب محمود عبد السلام الضبع عضو مجلس النواب والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

قدم محافظ قنا، شهادات تقدير لكل من النائب محمود عبد السلام الضبع و وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس وأعضاء الكنترول وعدد من القيادات التعليمية.

و أشار محافظ قنا، إلى أن منظومة العمل بالكنترول تميزت بالانضباط والأداء الجيد والإلتزام بالمواعيد والدقة في أعمال التصحيح والمراجعة والرصد و تسجيل واصدار النتائج، موجهًا الشكر للقيادات التعليمية بالمحافظة على جهودهم للنهوض بالمنظومة التعليمية.

وأكد الداودى، أن المحافظة حريصة على تقديم كل الدعم لتوفير منظومة تعليمية متكاملة تلبي طموحات الدولة في تخريج أجيال واعية وعلى درجة عالية من العلم لافتا إلى أن الدول لا تُبنى إلا بسواعد أبنائها المتفوقين.

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