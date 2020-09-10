عبد اللطيف وهبة: اتخاذ الحكومة بعض الإجراءات والتراجع عنها تخفيفا عن المواطن سُنة حميدة

قال عبد اللطيف وهبة، الكاتب المتخصص في شئون مجلس الوزراء ، إن ما قامت به الحكومة بالأمس، خلال المؤتمر الصحفي لـ رئيس الوزراء، بشأن اتخاذ بعض القرارات والتراجع عنها، "سُنة حميدة" على حد وصفه، وأمر إيجابي للحكومة والمواطن.









وأضاف عبد اللطيف وهبة، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه منذ البت في قانون التصالح، وعدد طلبات التصالح لا تتناسب مع حجم المخالفات الموجودة، مما يوحي بـ ضرورة التحري عن الخطأ في نسبة المخالفات.









وأشار "وهبة" إلى أنه بعد تحريات الحكومة وجدوا أن المواطن الريفي يجد صعوبة في تقديم طلبات أو مستندات التصالح، نظرًا لاختفاء مالكي العقارات بعد عملية البيع.









وأوضح "وهبة" أن الحكومة تقدمت باقتراحات للتسهيل على المواطن، كان من شأنه إنهاء هذه القضية، واسترداد جميع مستحقات الدولة.









ولفت إلى أن قضية الأراضي الزراعية أمن قومي، مؤكدًا أن الأمن القومي لا يقف فقط على الحدود، بل يشمل الأرض والمياه والزراعة.