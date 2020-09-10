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أخبار العالم

ماكرون: نسعى لتكوين موقف أوروبي موحد في مواجهة تركيا

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:45 ص
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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أحمد محرم
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تضامنه مع اليونان في مواجهة تعديات تركيا على مياهها الاقتصادية الخالصة للتنقيب عن الغاز.

وقال "ماكرون"، في كلمة على هامش مشاركته في قمة دول جنوب أوروبا، إنه سيسعى لاعتماد موقف أوروبي موحد تجاه تركيا.

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وتعقد اليوم، الخميس، في فرنسا بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون، قمة لقادة دول جنوب الاتحاد الأوروبي في جزيرة كورسيكا الفرنسية، سيطغى عليها التصعيد التركي في شرق البحر الأبيض المتوسط، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام.

وسيلتقي قادة الدول السبع الأعضاء في مجموعة "ميد 7" لساعات قليلة في فندق في منتجع بورتيتشيو الساحلي في خليج أجاكسيو في محاولة لتسيق تحركاتهم  من أجل تجنب تفاقم الأزمة بين تركيا واليونان.

وسيناقش الرئيس الفرنسي الذي تقود بلاده جهود الاتحاد لمواجهة تركيا، الأزمة مع رؤساء وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي وإسبانيا بيدرو سانشيز واليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس والبرتغال انطونيو كوستا ومالطا روبرت أبيلا والرئيس القبرصي نيكوس انستاسياديس.

وقال قصر الإليزيه الفرنسي إن الهدف هو "التقدم على طريق التوافق حول علاقة الاتحاد الاوروبي بتركيا، تحضيرا خصوصا للقمة الأوروبية في 24 و25 سبتمبر التي ستكرس" لهذا الغرض في بروكسل.

وأبدت فرنسا بوضوح دعمها لليونان بنشرها سفنًا حربية وطائرات مقاتلة في المنطقة في مبادرة شجبها بقوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
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