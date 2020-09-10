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وزيرة الصحة تكشف خطورة فيروس كورونا على الأطفال.. فيديو

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 12:22 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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شيرين عادل
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الأطفال هم الأقل عرضة لفيروس كورونا، وفى حالة تعرضهم للفيروس تكون نسب الإصابة بسيطة.


وكشفت وزيرة الصحة، خلال مؤتمر صحفى بحضور وزير التربية والتعليم وممثلة الصحة العالمية، عن قيام الوزراة بعمل مسحات لفيروس سى ثم علاج 11 مليون طفل من التقزم والأنيميا والسمنة خلال عامى 2018 و2019 بالإضافة إلى 6 ملايين طفل أيضا لعامى 2019 و2020. 


وأضافت: "هدفنا من تطبيق إجراءات بصورة مبكرة هو حماية المجتمع"، لافتة إلى أن الحملة الإعلامية التى من المتوقع أن تبدأ فى الشهر القادم من المقرر أن تستهدف التوعية الطبية الصحية للأسر.


ولفتت إلى أن وزارة الصحة قامت بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم فى جميع المبادرات الصحية فيما يخص جائحة كورونا، بالإضافة للتغذية المدرسية.
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