بخطة عمل متكاملة جامعة القناة تستعد لزيارة تجديد الأيزو

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة تسعي إلى الريادة والتميز فى التعليم الجامعى والبحث العلمى وخدمة المجتمع محليا وإقليميا و دوليا، وأن الأيزو خطوة مهمة للوصول إلى جامعة معتمده مشيره الي ان أغايات الجامعة تشمل أن نصل بالجودة لتصبح أسلوب حياة لكل من يعمل بجامعة القناة ذلك لأن الأيزو تعد أولى الخطوات الهامة والفعلية لإعتماد كليات ومعاهد الجامعة بأكملها.





جاء ذلك اثناء اجتماعها اليوم الثلاثاء الموافق ٨ سبتمبر بقاعة الأنشطة الطلابية بالجامعة بحضور الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والسيدة هدي فرج أمين عام الجامعة والدكتور حمدي كمال عطا مدير مركز ضمان الجودة بالجامعةوالدكتور عبده مصطفي مدير عام الشركة العربية للاستشارات الهندسية و الدكتور محمد أمين مستشار الشركة العربية و الاستاذ ياسر رجب مدير مركز دعم اتخاذ القرار، وذلك استعدادا لزيارة المراجعه الداخلية للشركة المانحه

بحضور مديري عموم الادارات. ISO 9001-2015

وتابعت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة انه تم اعداد كتيب خدمات خاص بكل إدارة ودليل للإجراءات والسياسات الخاصة بكل إدارة.





وقامت رئيس الجامعة بعرض لانجازات الجامعة ومناقشة المخاطر والفرص و امكانيه وفرص التحسين.





هذا واشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن هذه الزيارة تعد الرابعة من نوعها مع سعي الجامعة الدائم الي التطوير والتحديث مؤكدا ان هذا العام يعد مختلف وذلك نظرا للإجراءات الإحترازية التي فرضتها تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.





كما أكد الدكتور حمدي عطا الله إلى أن الاجتماع تناول الاستعداد لزيارة المراجعة الخارجية لتجديد الاعتماد الثلاثاء القادم حيث تم وضع خطة عمل متكاملة خلال الفترة الماضية تتمثل في تنفيذ ورش عمل تدريبية لمنسقي الأيزو بإدارات الجامعة، وورشة عمل تنشيطية للمراجعين الداخليين مع متابعة عمل الإجراءات التصحيحية.





وأضافت هدى فرج أمين عام الجامعة أن الزيارة تشمل جميع إدارات الجامعة، ولذلك فالاستعدادات تتم على مستوى الجهاز الإداري للجامعة بالكامل.





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