بخمسة ريالات.. السعودية تطلق برنامجًا للإغاثة العاجلة للسودان

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامجًا للراغبين من داخل المملكة في تقديم الإغاثة العاجلة، للمتضررين من الشعب السوداني الشقيق من أجل خدمة قطاع الأمن الغذائي والقطاع الصحي وقطاع الإيواء ( الخيام ) وذلك عبر الرابط:

https://donate.ksrelief.org/Pages/ProgramDetails/d998c892-9bf2-ea11-b82b-005056b958f1#.X1kJR28y





ويمكن المساهمة بالتبرع ابتداء من 5 ريالات سعودية.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد وزّع بالتعاون مع منظمة «الاغتنام» للتنمية البشرية المواد الإيوائية التي تشتمل على الخيام والبطانيات والمفارش والحقائب للمتضررين من السيول في حي النيل بمنطقة أبو حجار التابعة لولاية سنار السودانية، وذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في السودان.

وبادر المركز بتقديم مساعدات إيوائية وغذائية عاجلة تزن 90 طنًا للمتضررين من السيول في السودان تشتمل على 300 خيمة و300 حقيبة إيوائية و1800 بطانية و16 طنًا من السلال الغذائية و40 طنًا من التمور، لتوزيعها في المناطق المتضررة في ولايات الخرطوم، وسنار، والجزيرة، يستفيد منها 31 ألفًا و980 فردًا.

وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها السعودية ممثلةً في المركز للشعب السوداني في مختلف المحن والأزمات.

ولا تزال المساعدات الإغاثية من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تتدفق دون توقف، لتصل لكل ربوع السودان لتخفيف الآلام ومعاناة الشعب السوداني