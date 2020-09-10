AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

للتأكد من جودة الخبز.. نائب محافظ قنا يتفقد عددا من المخابز

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:54 م
حازم عمر، نائب محافظ
حازم عمر، نائب محافظ قنا
Advertisements
يوسف رجب

أجرى حازم عمر، نائب محافظ قنا، جولة ميدانية لعدد من المخابز الحكومية والأهلية للاطمئنان على سير العمل بها وللتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين، وذلك في إطار حرص المحافظة علي متابعة أداء الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين ومستحقي الدعم، رافقه خلالها أحمد السيد وكيل وزارة التموين.

وشملت جولة نائب المحافظ المرور عددًا من المخابز هي" مجمع انتاج الخبز الآلي بالصالحية - سيدي عبد الرحيم القنائي - أولاد الخباز - شركة المطاحن- المدينة الجديدة" و راجع وزن رغيف الخبز للتأكد من مراعاة الأوزان المقررة من قبل وزارة التموين. 

كما استفسر من المواطنين عن مدى رضاهم عن جودة الخبز المُقدم وتوافره، موجهًا بمتابعة أعمال التطهير والتعقيم الدورية المستمرة والتزام العاملين بالمخابز بالإجراءات الوقاية والاحترازية من فيروس كورونا.

وأكد نائب المحافظ، ضرورة حصول المواطنين على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر وبالمواصفات القياسية المقررة باعتباره من أساسيات الحياه للمواطن القنائي.

وأشار نائب المحافظ، إلى استمرار الجولات الميدانية المفاجئة على المخابز لضبط عملية إنتاج الخبز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لحماية حقوق المواطنين.


اقرأ أيضًا:

للتأكد من جودة الخبز.. نائب محافظ قنا يتفقد عددا من المخابز
للتأكد من جودة الخبز.. نائب محافظ قنا يتفقد عددا من المخابز
للتأكد من جودة الخبز.. نائب محافظ قنا يتفقد عددا من المخابز
للتأكد من جودة الخبز.. نائب محافظ قنا يتفقد عددا من المخابز
للتأكد من جودة الخبز.. نائب محافظ قنا يتفقد عددا من المخابز
للتأكد من جودة الخبز.. نائب محافظ قنا يتفقد عددا من المخابز
للتأكد من جودة الخبز.. نائب محافظ قنا يتفقد عددا من المخابز
للتأكد من جودة الخبز.. نائب محافظ قنا يتفقد عددا من المخابز
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من أجل جودة رغيف الخبز.. تحرير 15 محضرا في حملة مكبرة على المخابز بالمنوفية

محافظ قنا يتفقد عددا من المخابز ومنافذ السلع الغذائية بمركز الوقف

محافظ قنا يتابع ضبط عملية إنتاج الخبز

محافظ الشرقية يفاجئ مخابز قرية قرموط صهبرة بـ ديرب نجم

لضمان جودة ووزن الخبز المدعم.. تموين الوادي الجديد تشن حملات على المخابز

جولة مفاجئة لنائب محافظ قنا علي المخابز لمتابعة سير العمل

ترشيحاتنا

مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق: قطع المرافق عن المتخلفين عن التصالح بعد 30 سبتمبر

بنظارة جذابة .. هايدي موسى تستعرض جمالها على إنستجرام

قرار جمهورى بإعادة تخصيص أرض بالإسكندرية لصالح القوات المسلحة

موجات سيول... الأرصاد تكشف عن حالة الطقس بهذه المناطق

التربية الكويتية: حصر العاملين الوافدين العالقين في الخارج بشكل عاجل لبحث إعادتهم

هيئة البريد تقرر إعفاء أصحاب المعاشات من مصاريف فتح الحساب اعتبارًا من اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: الكمامة تحمي الأطفال من كورونا ونزلات البرد و7 أمراض أخرى

كواليس زيارة الخطيب لفريق سلة الأهلي قبل مواجهة الاتحاد في نهائي دوري السوبر.. صور

احذر من القاتل الصامت .. 11 سببًا تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وإليك أنواعه