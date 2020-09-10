للتأكد من جودة الخبز.. نائب محافظ قنا يتفقد عددا من المخابز

أجرى حازم عمر، نائب محافظ قنا، جولة ميدانية لعدد من المخابز الحكومية والأهلية للاطمئنان على سير العمل بها وللتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين، وذلك في إطار حرص المحافظة علي متابعة أداء الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين ومستحقي الدعم، رافقه خلالها أحمد السيد وكيل وزارة التموين.

وشملت جولة نائب المحافظ المرور عددًا من المخابز هي" مجمع انتاج الخبز الآلي بالصالحية - سيدي عبد الرحيم القنائي - أولاد الخباز - شركة المطاحن- المدينة الجديدة" و راجع وزن رغيف الخبز للتأكد من مراعاة الأوزان المقررة من قبل وزارة التموين.

كما استفسر من المواطنين عن مدى رضاهم عن جودة الخبز المُقدم وتوافره، موجهًا بمتابعة أعمال التطهير والتعقيم الدورية المستمرة والتزام العاملين بالمخابز بالإجراءات الوقاية والاحترازية من فيروس كورونا.

وأكد نائب المحافظ، ضرورة حصول المواطنين على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر وبالمواصفات القياسية المقررة باعتباره من أساسيات الحياه للمواطن القنائي.

وأشار نائب المحافظ، إلى استمرار الجولات الميدانية المفاجئة على المخابز لضبط عملية إنتاج الخبز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لحماية حقوق المواطنين.





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