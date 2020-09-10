AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لا تهاون مع مخطئ في حق الركاب.. وزير النقل: إعلان نتائج التحقيق في واقعة القطار فور الانتهاء منها

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 03:25 م
وزير النقل
وزير النقل
Advertisements
حمادة خطاب
أكد وزير النقل الفريق مهندس كامل على توجيهاته المستمرة التي تصدر لكل العاملين بالسكك الحديدية ممن لهم تعامل مع جمهور الركاب تنص على الاحترام التام للركاب والعمل على  خدمتهم وتيسير تنقلهم على خطوط السكك الحديدية المختلفة.


وقال الوزير، وفق بيان الوزارة، إن جميع المواقف التي تحدث بين أطقم تشغيل السكة الحديد والراكب يجب أن تكون في إطار القانون وفي إطار احترام الراكب، وإنه لا تهاون مع أي مخطئ في حق أي راكب، موضحًا أن الوزارة ستستمر في خدمة جمهور الركاب، خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها منظومة السكك الحديدية في جميع قطاعاتها والتحسين الكبير في مستوى الخدمة المقدمة.


وأصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًا بشأن الفيديو المتداول لواقعة قطار رقم 948  المتجه من المنصورة / القاهرة يوم 9/9/2020، حيث أكدت وزارة النقل اعتذار وزير النقل وجميع العاملين في الوزارة عن قيام  كمسارية القطار بالتجاوز في حق  أحد ركاب القطار. 


كما أكدت الوزارة احترامها واحترام جميع العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام، وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.


وأوضح البيان أنه تم إيقاف مرتكبي الواقعة عن العمل وإحالتهم للتحقيق الفوري، وأنه سيتم إعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منه. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني يطالب بالمتابعة والصيانة المستمرة للجرارات الجديدة بالسكك الحديدية

خلال حضوره الانطلاقة الجديدة للقطارات.. وزير النقل: جاهزة للتشغيل فى عيد الأضحى لمواجهة الكثافات.. صور

النقل تحتفل بتشغيل قطارات السكة الحديد الجديدة .. الوزير: نطور خدمات الهيئة تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية.. وانطلاق عربات VIP وTOP VIP بأيادٍ مصرية

بالسلفي والاحتفال.. كيف استقل المصريون قطارات السكة الحديد الجديدة؟.. صور

للوقاية من كورونا.. السكة الحديد تواصل تطهير وتعقيم القطارات والمحطات .. فيديو وصور

100 جرار وصلت حتى الآن.. وزير النقل يستقبل الدفعة الخامسة من جرارات السكة الحديد الجديدة..فيديو

ترشيحاتنا

كيف أخرج الزكاة على الوديعة البنكية.. أمين الفتوى يجيب

رسميا.. الكاف يعلن تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم رفض الزمالك

وزير الإعلام السوداني: كل ما طالبنا به من احتياجات أرسلت مصر أضعافه

وزير النقل يعتذر للمجند صاحب واقعة التذكرة.. ويوقف كمسارية القطار عن العمل

صفية إبراهيم أبو العزم.. سيدة القطار ست بـ 100 راجل.. رفضت إهانة الزى العسكري.. ونشطاء التواصل: أغنى من ناس كتير معاها ملايين

القوات المسلحة: ما فعلته سيدة القطار مع المجند يعبر عن أصالة المرأة المصرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فواكه تزيد الصفائح الدموية في الجسم سريعًا

بـ فستان لافت.. ريم البارودي بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

الفواكه المسببة للحساسية.. 8 أنواع احذر الإفراط فيها