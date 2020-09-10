لا تهاون مع مخطئ في حق الركاب.. وزير النقل: إعلان نتائج التحقيق في واقعة القطار فور الانتهاء منها

أكد وزير النقل الفريق مهندس كامل على توجيهاته المستمرة التي تصدر لكل العاملين بالسكك الحديدية ممن لهم تعامل مع جمهور الركاب تنص على الاحترام التام للركاب والعمل على خدمتهم وتيسير تنقلهم على خطوط السكك الحديدية المختلفة.











وقال الوزير، وفق بيان الوزارة، إن جميع المواقف التي تحدث بين أطقم تشغيل السكة الحديد والراكب يجب أن تكون في إطار القانون وفي إطار احترام الراكب، وإنه لا تهاون مع أي مخطئ في حق أي راكب، موضحًا أن الوزارة ستستمر في خدمة جمهور الركاب، خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها منظومة السكك الحديدية في جميع قطاعاتها والتحسين الكبير في مستوى الخدمة المقدمة.











وأصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًا بشأن الفيديو المتداول لواقعة قطار رقم 948 المتجه من المنصورة / القاهرة يوم 9/9/2020، حيث أكدت وزارة النقل اعتذار وزير النقل وجميع العاملين في الوزارة عن قيام كمسارية القطار بالتجاوز في حق أحد ركاب القطار.









كما أكدت الوزارة احترامها واحترام جميع العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام، وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.











وأوضح البيان أنه تم إيقاف مرتكبي الواقعة عن العمل وإحالتهم للتحقيق الفوري، وأنه سيتم إعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منه.



