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أخبار العالم

التجمعات السبب.. الإمارات تسجل أعلى إصابات بـ كورونا منذ 4 أشهر

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 04:25 م
الإمارات تسجل أعلى
الإمارات تسجل أعلى إصابات بـ كورونا منذ 4 أشهر
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شيماء مصطفى
أعلنت السلطات الصحية في الإمارات، اليوم الخميس، عن تسجيل 930 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أعلى رقم مسجل منذ 4 أشهر.

وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الإمارات إلى 76,911حالة

وذكرت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الإمارات، أنه تم تسجيل 586 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 67,945 حالة.

وسجلت الإمارات 5 وفيات جديدة جراء فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 398 شخص.

وأكدت فريدة الحوسني أن 88% من الإصابات المكتشفة كانت نتيجة المخالطة والتجمعات.

وأشارت إلى عدم التزام بعض مراكز التسوق والمحال التجارية والمرافق العامة بالإجراءات الاحترازية مثل تطبيق السعة الاستيعابية والتباعد الجسدي وإلزامية ارتداء الكمامات ساهم في الزيادة الأخيرة في عدد الحالات.
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