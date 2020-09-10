التجمعات السبب.. الإمارات تسجل أعلى إصابات بـ كورونا منذ 4 أشهر

أعلنت السلطات الصحية في الإمارات، اليوم الخميس، عن تسجيل 930 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أعلى رقم مسجل منذ 4 أشهر.





وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الإمارات إلى 76,911حالة





وذكرت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الإمارات، أنه تم تسجيل 586 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 67,945 حالة.





وسجلت الإمارات 5 وفيات جديدة جراء فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 398 شخص.





وأكدت فريدة الحوسني أن 88% من الإصابات المكتشفة كانت نتيجة المخالطة والتجمعات.



