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أخبار العالم

بالكلاب المفترسة أم رميًا بالرصاص| صحفي أمريكي يكشف كيف تخلص زعيم كوريا الشمالية من عمه

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 04:55 م
كيم يونج اون
كيم يونج اون
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على صالح
تصدرت وفاة عم زعيم كوريا الشمالية جانج سونج ثيك عناوين الصحف الدولية منذ عدة سنوات، بعد أن أفادت عدة منافذ خارج كوريا الديمقراطية أن الظروف المحيطة بوفاته كانت وحشية بشكل خاص وأن جميع أفراده تقريبًا أسرتهم قتلوا أيضا.

ووصف زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون ذات مرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل عمه خلال أحد اجتماعاتهما، وبحسب ما ورد أخبر بوب وودوارد في كتابه القادم "الغضب"، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.


المذكرات، التي من المتوقع أن ترى النور الأسبوع المقبل، نقلت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إن الزعيم الكوري الشمالي قال له "كل شيء"، بما في ذلك مصير قريبه المتوفى الآن. 

المقتطفات المنشورة علنًا لا تذكر اسم القرابة المعني بشكل مباشر، ومع ذلك، فإن تعليق ترامب على الأرجح يتعلق بإعدام عم كيم المعروف يانج سونج ثايك، الذي كان ذات يوم شخصية قوية في كوريا الشمالية ، والذي جعل موته في عام 2013 شخصية دولية، ضجة.

كان يانج سونج ثيك زوج عمة كيم كيم كيونج هوي ونائب رئيس لجنة الدفاع الوطني. 

وترددت شائعات ذات مرة أنه تم اعتباره خليفة محتمل لوالد كيم، المرشد الأعلى للأمة، عندما مرض كيم يونج إيل بمرض خطير. 

وفي عام 2013 ، اتُهم يانج سونج ثايك بالنشاط المضاد للثورة والخيانة ، ثم أُعدم على الفور بعد الاعتقال.

نوقشت الظروف المحيطة بوفاة جان سونج ثايك على نطاق واسع في وسائل الإعلام بعد أن ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، نقلًا عن مصادر لم تسمها، أن أفراد عائلة الرجل قد تم إعدامهم جميعًا، بما في ذلك أحفاده وأقارب آخرين. 

وتم اقتراح أنه قد تم إعدامه رميًا بالرصاص، لكن صحيفة ون واي بو الصينية جادلت في وقت لاحق بأن المسؤول السابق قُتل بتجريده من ملابسه ثم إطعامه لمجموعة من 120 كلبًا. 

وبقيت زوجته كيم كيونج هوي، عمة الزعيم الكوري الشمالي، على قيد الحياة على الرغم من تجريدها من المناصب الحكومية الرئيسية. 

وشوهدت مؤخرًا علنًا إلى جانب ابن أخيها القوي.

الكتاب، الذي يقال إنه يستند إلى 18 مقابلة مع ترامب وأشخاص مقربين منه أجريت بين ديسمبر 2019 ويوليو 2020، يصف أيضًا انطباعات الرئيس الأمريكي مع كيم عندما التقى الاثنان في سنغافورة لأول مرة في عام 2018، حيث أشار رئيس أمريكا إلى نظيره بأنه "أبعد من الذكاء".

وبحسب ما ورد، تمكن وودوارد أيضًا من الوصول إلى 25 رسالة خاصة تبادلها ترامب مع كيم طوال فترة تعارفهما. 

وقال الصحفي إنه لم يُسمح له بعمل نسخ من الرسائل التي شاهدها، بل كان عليه أن يمليها على جهاز التسجيل الخاص به. 

وتم الكشف بالفعل عن اثنتين من هذه الرسائل للجمهور ومن المتوقع أن تظهر في الكتاب.
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