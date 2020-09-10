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أخبار العالم

الجيش اللبناني يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 05:55 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية فوق بلدة عيتا الشعب. 

وكشف مدير العمليات في الدفاع المدني بلبنان، جورج موسى، أن نوعية البضائع الموجودة وكميتها تعرقلان عمليات إخماد الحريق الذي التهم مرفأ بيروت.

وفي تصريح خاص لشبكة "إل بي سي" اللبنانية، قال موسى إن النيران وصلت حتى الآن إلى مستودعين في السوق الحرة بالمرفأ.

وأكد المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار أن النيران محصورة ولكن تحتاج إلى وقت لاخمادها بسبب نوع الاطارات التي اشتعلت، قائلا: "نعالج بكل الوسائل المتاحة أمامنا".

ونفى خطار، ما تداولته وسائل الإعلام بشأن السيطرة على جزء كبير من الحريق الهائل الذي أصاب مرفأ بيروت.
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