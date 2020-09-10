عبد الحفيظ: كل الدعم لمؤمن زكريا.. وننتظر عودته

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إنه سعيد بوجود مؤمن زكريا لاعب الفريق، اليوم، لحضور حفل تكريمه من قبل منظومة كرة القدم بالنادي والجهاز الفني والإداري واللاعبين، وذلك بناء على تكليف محمود الخطيب، رئيس النادي.





أضاف: كل الدعم لمؤمن زكريا من أجل تخطي الظروف الصحية الحالية التي يمر بها، ونحن اليوم نحتفي به في بيته ووسط زملائه لتأكيد هذا المعنى.





وأوضح عبد الحفيظ أن تكريم مؤمن زكريا، اليوم، يأتي أيضا كخطوة طبيعية من جانب الأهلي، الذي يقدم دائما دعمه الكامل لكل أبنائه، مؤكدًا أن الظروف الصحية الحالية للاعب تتطلب توافر كل الجهود والمساندة من الجميع، من أجل مساندته لتخطيها.



