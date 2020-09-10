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رياضة

عبد الحفيظ: كل الدعم لمؤمن زكريا.. وننتظر عودته

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:35 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إنه سعيد بوجود مؤمن زكريا لاعب الفريق، اليوم، لحضور حفل تكريمه من قبل منظومة كرة القدم بالنادي والجهاز الفني والإداري واللاعبين، وذلك بناء على تكليف محمود الخطيب، رئيس النادي.

أضاف: كل الدعم لمؤمن زكريا من أجل تخطي الظروف الصحية الحالية التي يمر بها، ونحن اليوم نحتفي به في بيته ووسط زملائه لتأكيد هذا المعنى.

وأوضح عبد الحفيظ أن تكريم مؤمن زكريا، اليوم، يأتي أيضا كخطوة طبيعية من جانب الأهلي، الذي يقدم دائما دعمه الكامل لكل أبنائه، مؤكدًا أن الظروف الصحية الحالية للاعب تتطلب توافر كل الجهود والمساندة من الجميع، من أجل مساندته لتخطيها.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي أن الجميع يقدر ويحترم مؤمن زكريا، الذي قدم مسيرة ناجحة مع النادي الأهلي، منذ أن كان لاعبًا في صفوف قطاع الناشئين وصولا إلى الفريق الأول، معربًا عن آماله بأن يتخطى مؤمن أزمته الصحية الحالية، وأن يعود سريعًا إلى ناديه وجماهير الأهلي.
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