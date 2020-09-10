أرجنتيني بديلا لـ جاريدو فى تدريب الوداد المغربي قبل مواجهة الأهلى فى دورى ابطال افريقيا

أفادت تقارير مغربية أن الأرجنتيني ميجيل أنخيل جاموندي سيتولى مهمة تدريب فريق الوداد البيضاوى المغربي خلفًا للإسباني خوان كارلوس جاريدو بعد فسخ تعاقد الأخير بشكل ودى.
أشارت التقارير المغربية إلى أن الأرجنتيني ميجيل أنخيل جاموندي يتولى فى الوقت الراهن منصب المدير الرياضي لفريق الوداد البيضاوى المغربي.
يذكر أن تقارير صحفية مغربية أكدت فسخ الوداد الرياضي عقد مدربه خوان كارلوس جاريدو، بعد التوصل إلى اتفاق لإنهاء الارتباط بشكل ودي.
وأقيل جاريدو، بسبب سوء النتائج التي أضاعت على الفريق الأحمر صدارة الدوري، آخرها التعادل الذي لم ينلْ إعجاب الجمهور العاشق لفريق الوداد الرياضي حيث يحتل الوداد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 41 نقطة.
وينتظر الوداد مباراة مهمة أمام الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.