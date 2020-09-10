رضوي الشربيني: تساهل المرأة مع زوجها بكثرة يؤدي إلى نطاعة الرجل.. فيديو

قالت الإعلامية رضوى الشربيني ، إن هناك فرقا بين النطاعة والمساعدة بين الزوج والزوجة في العلاقة بينهما، فمثلا من باب المساعدة من المرأة للرجل، نجد أن الزوجة أحيانا تتساهل في مبلغ الشبكة أو تدفع فاتورة حساب مطعم بعد تناول الغداء لكن ليس دائما فأكثر من ذلك تعتبر "نطاعة" من جانب الرجل.





وأكدت رضوى الشربيني خلال برنامجها «هي و بس» على قناة «سي بي سي سفرة»، أنه علي المرأة أن تكون مساعدة ومساندة لحبيبها فقط عندما تجد حبيبها يقوم بواجبه على أكمل وجه وإذا لم يقم بواجبه تجاهها فعليها أن تعلم أنه ليس الزوج المناسب.



