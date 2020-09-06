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توك شو

رضوى الشربينى للفتيات: أنتِ تستاهلي حد يشوفك أعظم انتصاراته.. فيديو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:52 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قدمت الإعلامية رضوى الشربينى، عدة نصائح للفتيات والسيدات، مؤكدة أن كل فتاة وسيدة تستحق أن تكون فى علاقة مع شخص يراها أعظم انتصاراته.

وقالت رضوى الشربينى، خلال تقديمها حلقة برنامج "هى وبس" على فضائية "سي بي سي سفرة": "ساعات بنلاقى واحدة زى القمر وناجحة جدًا ولكن للاسف مرتبطة مع شخص لا يليق بها شكلًا وموضوعًا، وقعدنا نبحث عشان نعرف ليه البنت تختار واحد زى دة".

وتابعت: "الرجل يعمل على سيكولوجية الفتاة ويحاول ان يهز ثقتها فى نفسها، بمعنى انها تكون فائقة الجمال ولكنه يقول لها أنها غير جميلة، ويشعرها انه كثير عليها".

وأضافت: "يجب لكل فتاة ان تقف امام المرآة وتقول لنفسها أنا استاهل شخص أتعشم فيه وانا متأكدة انه مش هيخذلنى ويحترم ضعفى وقلة حيلتى واستاهل اتشاف شخص عظيم مع أنى ممكن اكون شخص باهت وأستاهل اتحب بطريقة يستغربها الناس، وأستاهل بصة طويلة فى عينى تنسينى انى شخص عادى".
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