للكشف عن الفيروسات.. تعرف على أول معامل أمان بيولوجي بجامعة الإسكندرية..صور

معامل الأمان البيولوجي بجامعة الإسكندرية هي أول وحدة معامل من نوعها بجمهورية مصر العربية للكشف عن الفيروسات والأمراش المتوطنة، أنشئت بتعاون مصري إيطالي، وبمشاركة المركز الهندسي ومهندسي وحدة البحوث الطبية للبحرية الأمريكية (NAMRU-3) لضمان الوصول إلى أعلى مستوى فني وتقني.

يتبع المعمل إداريًا معهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية، وتحت إدارة عميد المعهد وتحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بقسم البكتريولوجي وقسم المناعة والحساسية.

تبلغ ميزانية وحدة المعامل 21.260.000 جنيه، وجهة التعاقد هي شركة النصر للخدمات والصيانة إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والشركة المنفذة هي شركة تك كومب السنغافورية ومصانعها توجد بالصين، والوكيل الحصري، للشركة في مصر هي شركة انوفاكورب للاستثمار والتنمية.

وقم تم اختيار شركة باسيلار هوفمان، ومقرها سويسرا للقيام بأعمال اعتماد المعمل بعد تركيبه، وعمل المتابعة الفنية له بواسطة المهندس دانيل كومان، بفرع الشركة بسنغافورة.





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وقال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية إن المعامل تهدف إلى تشخيص ودراسة جميع أنواع الفيروسات الخطرة، ومن ضمنها حاليًا في مصر فيروس كورونا المستجد، وكذلك السلالات المستجدة إضافة إلى أي فيروس وبائي بعد ذلك كسارس، وميكروب الدرن الرئوي، وغيره.





وأشار الكردي إلى أن هذه المعامل هي من مكونات نظرية الأمن القوى المصري، حيث تعمل على منع خطر انتشار الأمراض الناشئة المعدية وتجاوز معوقات عدم القدرة على التشخيص المبكر لها لوضع السياسات والاستراتيجيات الصحية المناسبة للسيطرة على انتشارها خاصة مع عدم وجود تحصين او علاج لها.

وتقدمت الدكتورة أمال غانم عميد معهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية بالشكر للدكتور عصام الكردي على رعايته ودعمه اللامحدود لهذا المشروع الخاصة بإنشاء الشبكة القومية لمعامل الأمان البيولوجي من الدرجة الثالثة، حتى خرجت إلى النور.





وقالت الدكتورة أمال غانم إن هذه المعامل ستعمل على تفعيل الدور الفعلي لمركز التكنولوجيا الطبية للأبحاث والخدمات كمركز لتشخيص الأمراض الناشئة المعدية والأمراض المتوطنة، ومن المقرر تطوير المركز لبناء مستشفى للأمراض المعدية والمتوطنة.





من جانبه قال الدكتور سامي عفيفي، أستاذ المناعة بمعهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية ومؤسس المعمل، إنه تم شراء جميع الأجهزة الخاصة بمعملي البيولوجيا الجزيئية والبكتريولوجي بتمويل من مشروع الحوكمة الصحية وبميزانية قدرها ستة ملايين جنيه من خلال مناقصة محدودة وتم توريد الأجهزة عامي 2014و 2016 وتم إدخالها الخدمة عام 2018 ويتواجد عقد صيانة لأجهزة Real time PCR وجهازBACTEC، وجميع الأجهزة تعمل وبحالة ممتازة والقيمة السوقية لها حاليا تتعدى مبلغ العشرين مليون جنيه.





وحول آلية تقديم الخدمة في هذه المعامل، أشار عفيفي إلى أن هذه المعامل تستهدف تطوير وتوحيد طرق وتقنيات الترصد لإيجاد تقديرات موثوقة لعبء الأمراض الناشئة المعدية على المجتمع المصري، وبناء قدرة الموارد البشرية لتشخيص الأمراض الناشئة المعدية وتحديد مصدرها ومكافحتها عن طريق تقديم برامج تدريبية متطورة للجهات ذات الصلة.

وأضاف أنه سيتم التوجه جنوبا لبناء عمق إفريقي لنقل الخبرة التشخيصية والتقنية في مجال تشخيص وحوكمة الأمراض الناشئة المعدية لتعزيز القوة الناعمة للدولة المصرية.