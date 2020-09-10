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سيدة القطار: كلمة الجيش المصرى على زي الجندي تهز الجبل

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:15 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
كشف صفية أبو العزم، بطلة واقعة القطار، عن كواليس الحوار الذى دار بينها وبين الجندى، الذى تعرض للإهانة من قبل كمسارى بقطار "المنصورة القاهرة"، مشيرة إلى أن الكمسرى أخطأ فى حق الجندى كثيرًا إلا أنه كان يتحكم فى أعصابه بطريقة تثبت مدى قدرة أفراد القوات المسلحة فى ضبط النفس.

وأضافت " صفية أبو العزم "خلال  لقاء لها ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الجندى المصرى تربى على الكرامة والعزة، ولذلك رفض المجند تمامًا أن أدفع له ثمن التذكرة، وتابعت:" قال لى ورحمة أمى محد هيدفعلى".

وأشارت "سيدة القطار"، إلى أن كلمة جندى بالقوات المسلحة التى كتبت على الزى العسكرى، هزتها كثيرًا ورفضت تمامًا أن يتم تعامله بهذه الطريقة من قبل الكمسارى، قائلة:" كلمة الجيش المصرى على زى الجندى ..والله تهز جبل".
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