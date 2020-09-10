عن دوره في بـ100 وش.. منى الشاذلي لـ محمد عبد العظيم: أنت نموذج للرجل الضلالي.. والأخير: الله يخليكي

وأضاف محمد عبد العظيم في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة "سي بي سي": " شخصيتي في المسلسل لموظف لسانه معسول ولكن لازم تخاف منه".
وتابع محمد عبد العظيم: "لما اشتغلت من المخرجة كاملة أبو زكري، هي من اقترحت أن تكون الشخصية الخاصة بي دمها خفيف".
ومن جانبها قالت الإعلامية منى الشاذلي موجهة حديثها إلى الفنان محمد عبد العظيم:" انت نموذح للرجل الضلالي"، ورد محمد عبد العظيم:" الله يخليكي ".
كما قالت الفنانة نيللي كريم:" الفنان محمد عبد العظيم قال لي الدور حلو لكن انا قلقان من الشخصية في المسلسل".