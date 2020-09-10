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توك شو

عن دوره في بـ100 وش.. منى الشاذلي لـ محمد عبد العظيم: أنت نموذج للرجل الضلالي.. والأخير: الله يخليكي

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:05 م
محمد عبد العظيم
محمد عبد العظيم
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هاني حسين
قال الفنان محمد عبد العظيم، إنه كان يشعر بالخوف من تأدية شخصيته في مسلسل بـ100 وش في البداية.

وأضاف  محمد عبد العظيم  في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة "سي بي سي": " شخصيتي في المسلسل لموظف  لسانه معسول ولكن لازم تخاف منه".

وتابع محمد عبد العظيم: "لما اشتغلت من المخرجة كاملة أبو زكري، هي من اقترحت أن تكون الشخصية الخاصة بي دمها خفيف".

ومن جانبها قالت الإعلامية منى الشاذلي موجهة حديثها إلى الفنان محمد عبد العظيم:"  انت نموذح للرجل الضلالي"، ورد  محمد عبد العظيم:" الله يخليكي ".

كما قالت الفنانة نيللي كريم:" الفنان محمد عبد العظيم قال لي الدور حلو لكن انا قلقان من الشخصية في المسلسل".
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