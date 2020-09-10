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أخبار العالم

الديوان الأميري الكويتي: الحالة الصحية لأمير البلاد مستقرة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:16 م
صدى البلد
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شريف سيد
أكد الديوان الأميري الكويتي على استقرار الحالة الصحية لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، وتلقيه العلاج في الولايات المتحدة. 


ونفى الديوان الأميري الكويتي ما تداولته وسائل الإعلام عن تدهور الحالة الصحية لأمير الكويت. 


وأهاب الديوان الأميري بالجميع تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة أمير الكويت من مصادرها الرسمية. 


ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية فإن البيان الأسبوعي لمجلس الوزراء الكويتي يتضمن فقرة دائمة عن صحة أمير البلاد. 


وكانت وسائل إعلام قد تداولت أنباء عن تدهور صحة أمير الكويت، الذي يتلقى العلاج في الولايات المتحدة. 
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