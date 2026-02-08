وكيل التعليم ببني سويف تتفقد عددًا من المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية

قامت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، بجولة ميدانية لتفقد عدد من المدارس بمختلف المراحل التعليمية، من بينها مدرسة طه حسين للتعليم الأساسي التابعة لإدارة بني سويف التعليمية، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

وشملت الجولة متابعة انتظام حضور الطلاب والمعلمين، والوقوف على مدى الالتزام بالجداول الدراسية، ونِسَب الكثافات داخل الفصول، والتأكد من تهيئة بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، إلى جانب متابعة تطبيق التعليمات المنظمة للعمل داخل المدارس.



وأكدت وكيل الوزارة على استمرار أعمال النظافة داخل المدارس بشكل يومي، وضرورة الحفاظ على بيئة تعليمية صحية وآمنة للطلاب، مشددةً على أن النظافة تمثل عنصرًا أساسيًا في توفير مناخ تربوي مناسب وجاذب للتعلم.

كما شددت على ضرورة الانتهاء من تسليم الكتب الدراسية لجميع الطلاب دون تأخير، بما يضمن انتظام الدراسة وتحقيق مبدأ العدالة التعليمية منذ الأيام الأولى للفصل الدراسي الثاني.

وفي السياق ذاته، أكدت وكيل الوزارة على أهمية التركيز على تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب، باعتبارها حجر الأساس للعملية التعليمية، موجهةً بتكثيف المتابعة داخل الفصول، وتنفيذ البرامج العلاجية للطلاب المتأخرين دراسيًا، والعمل على رفع مستوى التحصيل الدراسي لديهم.

وفي ختام الجولة، وجهت وكيل الوزارة بضرورة المتابعة المستمرة لسير العملية التعليمية، ورصد أية معوقات قد تؤثر على انتظام الدراسة، والعمل على تذليلها فورًا، بما يحقق مصلحة الطلاب ويدعم استقرار العملية التعليمية.