رانيا المشاط : التعاون الدولي وزارة معنية بالدبلوماسية الاقتصادية.. فيديو

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن وزارة التعاون الدولي هي الوزارة المعنية بما يطلق عليه الدبلوماسية الاقتصادية مثل علاقات مصر مع جميع المؤسسات المالية و التموينية المعروفة مثل البنك الدولي و البنك الأوروبي للإستثمار.





وأكدت المشاط خلال لقائها في برنامج « مش بالكلام» على قناة «المحور»، أنه من اختصاصات الوزارة العلاقات الثنائية بين مصر ودول مختلفة مثل ألمانيا وإيطاليا و مشروعات مبادلة الديون مع الكثير من الدول.



