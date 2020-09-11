إلهام شاهين تهنئ شقيقها أمير بـ"خطوبته": ربنا يسعدك ويفرح قلبك

حرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة شقيقها الفنان امير شاهين بخطوبته الذي أقيمت مساء اليوم في تحدي المدن الساحليه.



ونشرت الفنانة إلهام شاهين صورة من الخطوبة وعلقت قائلة "مبروك يا أمير يا حبيبي ربنا يسعدك و يفرح قلبك و يفرحنى بولادك يا أغلى الناس"

الإعلامية بوسى شلبى أعلنت خطوبة الفنان أمير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين، وسبق أن ارتبط أمير شاهين بالفنانة الراحلة ميرنا المهندس.

