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فن

إلهام شاهين تهنئ شقيقها أمير بـ"خطوبته": ربنا يسعدك ويفرح قلبك

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 02:14 ص
خطوبة امير شاهين
خطوبة امير شاهين
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محمد بدران

حرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة شقيقها الفنان امير شاهين بخطوبته الذي أقيمت مساء اليوم في تحدي المدن الساحليه.

ونشرت الفنانة إلهام شاهين صورة من الخطوبة وعلقت قائلة "مبروك يا أمير يا حبيبي ربنا يسعدك و يفرح قلبك و يفرحنى بولادك يا أغلى الناس"

الإعلامية بوسى شلبى أعلنت خطوبة الفنان أمير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين، وسبق أن ارتبط أمير شاهين بالفنانة الراحلة ميرنا المهندس.

وقد شارك امير في مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفي فكري، وعرض الجزء الثاني منه في شهر سبتمبر الماضي.

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