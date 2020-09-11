مولان 2020.. فيلم ديزني يتحول إلى مقاطعات سياسية بسبب المسلمين

لم يلق فيلم "مولان" الجديد النتائج المرجوة على الصعيد العالمي، وبدلا من اجتماع الكبار والصغار لمشاهدة الفيلم، أثار الإعلان عن عرض الفيلم من إنتاج شركة ديزني موجة جديدة من الانتقادات، لتصويره جزئيًا في شينجيانج، المنطقة التي تقع في الصين حيث تم احتجاز مسلمي الإيجور في معسكرات اعتقال جماعية.





احتجاج على الفيلم





الاحتجاج على الفيلم الجديد الذي سيتم عرضه خلال عطلة نهاية الأسبوع، شمل المشرعين الأمريكيين، أصبح نقطة جذب لسياسات الحزب الشيوعي الصيني التي تروج للقومية والمشاكل العرقية، وبدأت الأزمة، يوم الإثنين الماضي، عندما لاحظ العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أنه تم تصوير أجزاء من الفيلم في أماكن حكومية في شينجيانج، وهي منطقة في أقصى غرب الصين تضم مسلمي الإيجور، حيث تعيش الأقلية العرقية ذات الغالبية المسلمة لسنوات تحت قمع واضطهاد مستمر.









وتضمنت أماكن التصوير المذكورة في الفيلم، مكتب الشرطة في توربان، وهي مدينة قديمة على طريق الحرير في شرق شينجيانج تضم عددًا كبيرًا من الإيجور، في أكتوبر الماضي ، وضعت إدارة ترامب هذا المكتب ومنظمات الشرطة الأخرى في شينجيانج على قائمة سوداء تحظر على الشركات الأمريكية بيع أو توريد المنتجات لهم.









ولم يتضح حتى الآن، ما إذا كان المسؤولون الأمريكيون سيفحصون عمل ديزني مع الوكالات الحكومية في شينجيانج أم لا، ولكن بدأ السياسيون الأمريكيون في كتابة الرسائل النارية على ديزني، وكتب النائب مايك جالاجر، الجمهوري من ولاية ويسكونسن على تويتر : "بينما يرتكب الحزب الشيوعي الصيني جرائم ضد الإنسانية في شينجيانج، تكذب ديزني هذا الاضطهاد بالتصوير في 4 أقسام شرطة، وتشكر مكتب الأمن العام في توربان على جرائمهم البشعة".









انتقادات للصين

انتقد السياسيون من كلا الحزبين الصين بشدة بشأن مجموعة من القضايا في الفترة التي تسبق انتخابات نوفمبر، وتعرض الفيلم بالفعل لانتقادات منذ أشهر ، حيث واجه دعوات لمقاطعته من قبل مؤيدي الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونج كونج بعد أن قالت نجمة الفيلم، ليو ييفي، إنها دعمت شرطة المدينة مما عرضها لانتقادات واسعة.









وكثفت ديزني الترويج للفيلم الجديد ، حيث قام مؤيدو احتجاجات هونج كونج بتعيين أغنيس تشاو، الناشطة الديمقراطية البارزة التي تم اعتقالها مؤخرًا بموجب قانون الأمن القومي الجديد للإقليم الصيني، على أنها مولان الحقيقية الخاص بهم.









أشارت الانتقادات الموجهة إلى الفيلم هذا الأسبوع إلى مخاوف أوسع بشأن جهود الصين العدوانية لاستيعاب الأقليات،

وأدت هذه المخاوف إلى احتجاجات الأسبوع الماضي في منطقة منغوليا الداخلية بشمال الصين بشأن سياسة تعليمية جديدة من شأنها أن تقلل من تدريس اللغة المنغولية في المدارس المحلية لصالح اللغة الصينية، وهي اللغة التي تستخدمها الأغلبية العرقية.









الإيجور المسلمين

قال ريحان آسات ، وهو محام من الإيجور في واشنطن ، وشقيقه الأصغر ، أكبار آسات ، الذي سُجن في شينجيانج، في مقابلة لصحيفة نيويورك تايمز، إن منح شركة ديزني الفضل للوكالات الحكومية في شينجيانج، يتعارض مع المثل العليا لمن هم في الأوساط الفنية والتجارية والترفيهية.









وأضافا أن دعم ديزني يؤدي إلى تزايد القمع حول العالم وليس لأقليات الإيجور فقط، "أولئك الذين يدّعون الدفاع عن الحرية في العالم لا يمكنهم تجاهل مثل هذا التواطؤ."









شراكة ديزني

ما زالت تفاصيل شراكة ديزني مع السلطات في شينجيانج غير واضحة، ولم ترد الشركة على طلب عبر البريد الإلكتروني للتعليق، كما لم يتم الرد على المكالمات الموجهة إلى إدارات الدعاية الإقليمية والمحلية في شينجيانج وتوربان.









ومن المقرر عرض فيلم "مولان" في دور العرض في الصين يوم الجمعة. لكن توقيت ما قبل الإنتاج والتصوير يشير إلى أن طاقم الممثلين وطاقم العمل ربما كانوا في شينجيانج بعد أن وسعت الحكومة حملتها القمعية في المنطقة في عام 2017.









يقال إن إنتاج الفيلم، الذي يدور حول بطلة شعبية صينية تتنكر في هيئة رجل للوقوف نيابة عن والدها المريض في الجيش ، بدأ في عام 2018 ، مع تصوير معظمه في الصين ونيوزيلندا.





الحزب الشيوعي في الصين

رفض الحزب الشيوعي الصيني الانتقادات الدولية لمعسكرات الاعتقال في شينجيانج ووصفها بأنها مراكز تدريب وظيفي ضرورية لمحاربة التطرف الإسلامي، لكن الوثائق المسربة والشهادات من معتقلين سابقين يوضح أنهم يتعرضون إلى اعتداءات جسدية ولفظية ووصف نشطاء حقوق الإنسان وعلماء القانون الحملة في شينجيانج بأنها أسوأ انتهاك جماعي لحقوق الإنسان في الصين منذ عقود.









أخبر جرانت ميجور ، مصمم إنتاج الفيلم ، مؤخرًا مجلة "اركتيكتشر ديجيست" أن فريق الإنتاج أمضى شهورًا في شينجيانج، وأجرى الفريق بحثا في المنطقة قبل التصوير أيضا، وفي سبتمبر 2017 ، نشرت نيكي كارو ، مخرجة الفيلم ، صورة لمناظر طبيعية صحراوية شاسعة على موقعها على إنستجرام، وكتبت عليها أنها في "آسيا / أورومتشي". أورومتشي هي عاصمة شينجيانج.









وبالإضافة إلى جمال الطبيعة إلى هناك، إلى أن المكان يجمع عددا من معسكرات الاعتقال، وقال أدريان زينز ، الباحث في مؤسسة ضحايا الشيوعية التذكارية في واشنطن الذي درس السياسات الصينية تجاه الإيجور، إن الفيلم يشمل أول حالة موثقة لما وصفته الصين بـ "التحول من خلال التعليم" الذي يستهدف المسلمين.









في عام 2016 ، تفقد "زهو هيلان" النائب السابق لسكرتير الحزب في شينجيانج، المنطقة لإزالة التطرف وسجل عددا من قضايا انتهاك حقوق الإنسان في شينجيانج.





تصوير الفيلم

قال طاهر أمين ، ناشط من الإيجور في واشنطن: "تم تصوير هذا الفيلم بمساعدة الشرطة الصينية بينما كانت هذه الشرطة في نفس الوقت ترتكب جرائم ضد شعب اللإيجور في توربان.. كل شركة كبيرة في أمريكا تحتاج إلى التفكير فيما إذا كانت أعمالها تساعد الحكومة الصينية في قمع شعب الإيجور".









ديزني ، التي تطلع منذ فترة طويلة إلى شباك التذاكر المزدهر في الصين وزيادة شهرتها لدى الطبقة الوسطى ، لديها تاريخ من الوقوع في الحساسيات السياسية في الصين. في عام 1996 ، تم استبعاد الشركة من سوق الأفلام في الصين بعد أن أغضبت المسؤولين بدعمها لفيلم "كوندون" لمارتن سكورسيزي عام 1997 والذي يُنظر إليه على أنه متعاطف مع الدالاي لاما. في عام 2016 ، قال سي.روبرت كارجيل ، كاتب السيناريو في فيلم "دكتور سترينج" ، إن صانعي الأفلام قرروا إزالة شخصية محورية في أصوله اخوفًا من التورط في موقف الحكومة الصينية بشأن التبت وجهودها المستمرة للسيطرة على المنطقة .









تم تأخير إصدار فيلم الرسوم المتحركة الأصلي من إنتاج شركة ديزني "مولان" من عام 1998 لمدة عام نتيجة لمعاقبة بكين الشركة على فيلم "كوندون". لم يكن الأمر كذلك حتى اشترت ديزني حقوق التوزيع الأجنبية لفيلمين صينيين ، واستأجرت فرقة أداء صينية للمشاركة في الإصدار الأوروبي لفيلم "مولان" وطرح فكرة افتتاح حديقة ترفيهية في البلاد حتى وافق المسؤولون الصينيون أخيرًا على الإصدار. من الفيلم في فبراير 1999. في وقت لاحق من ذلك العام ، أعلنت ديزني عن خطط لبناء حديقة في هونغ كونغ.









أثارت النسخة المتحركة من فيلم "مولان" انتقادات من مايك بنس ، المحافظ القوي الذي يشغل منصب نائب رئيس ترامب. ثم مقدم برنامج حواري إذاعي في ولاية إنديانا ، كتب مقال رأي بعنوان: "نساء في مولان العسكرية" على موقع برنامجه على الإنترنت ندد فيه بتصوير امرأة محاربة، قائلًا إنها محاولة ديزني للتأثير على الجدل حول دور المرأة في الجيش الأمريكي.