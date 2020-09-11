ابتلعت لمبة عربة أطفال.. فريق طبى بمستشفى بنها الجامعى ينقذ حياة طفلة..صور

نجح فريق طبى جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي برئاسة الدكتور محمد الجزار من إنقاذ حياة طفلة ابتلعت لمبة عربية لعبة أطفال.





وأوضح مدير الفريق الجراحي أن الطفلة 9 شهور وكانت تشعر بحالة شرقان وبإجراء الأشعة اللازمة أوضحت وجود شئ وكأنه دبوس مفتوح داخل القصبة الهوائية.









وتابع أنه تم استخراجه بالمنظار الشعبى الصلب حيث أنها كانت حالة صعبة جدا نظرا لأن أسلاك اللمبة كانت مفتوحة داخل القصبة الهوائية وكان من الممكن أن يجرحها أثناء استخراجه وذلك لأن حجم القصبة وقطرها صغير جدا بالنسبة لحجم المنظار.





وناشد الجزار أولياء الأمور بتوخي الحذر ومراقبة أطفالهم جيدا خاصة في هذه السن الحرجة لأنهم معرضون لابتلاع أي شئ ومن الممكن أن يشكل خطورة على حياتهم .





وشارك في إجراء الجراحة الدكتورة نورا سنجاب، مدرس جراحة القلب والصدر بجامعة بنها والدكتورة هبة أبو الخير طبيب مقيم جراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة بنها، والدكتورة هبة حمدي مدرس مساعد التخدير بجامعة بنها، وطاقم التمريض محمد حجاج وإيمان وإسراء وغادة.