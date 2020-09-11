شيريهان تدعم الأردن بعد انفجار الزرقاء.. اللهم احفظهم من كل سوء





وغردت "شيريهان" من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر :" غالي عظيم وعزيز #الأردن #الزرقاء". اللهم احفظ #الأردن وطنًا ملكًا جيشًا وشعبًا. سلام الله ورحمته وبركاته لأهله وشعبه الكريم .. اللهم احفظهم من كل سوء واشملهم دائمًا وأبدًا بامنك وأمانك





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فيما كشف مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - سبب الانفجار الهائل الذي أشعل الأجواء في مدينة الزرقاء الأردنية. حيث بين أن الانفجار وقع في مستودع ذخائر قيد التفكيك بمدينة الزرقاء.







