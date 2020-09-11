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أخبار العالم

غادرت البلاد بعد 8 سنوات.. القصة الكاملة لقوات الإيكواس في غينيا بيساو

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 01:47 م
قوات أفريقية
قوات أفريقية
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أمينة الدسوقى

بعد مايقرب من 8 سنوات على تواجدها في غينيا بيساو، بهدف استقرار البلاد بعد الإنقلاب العسكري الذي حدث فى عام 2012، اعلنت القوات الإفريقية مغادرة غينيا بيساو، حيث خرجت القوات التوجولية ويليها قوات نيجيريا ومن المقرر أن تتبعها القوات السنغالية والبوركينية.

تابعة للإيكواس

هذه القوات الأفريقية تابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس" ويبلغ عددها، 1000 جندي من دول السنغال، وبوركينافاسو، ونيجيريا، والتوغو.

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متى بدأت

بدأت القوات الأفريقية عملها فى غينيا بيساو فى عام 2012، حيث قررت دول غرب افريقيا الاعضاء في مجموعة الإيكواس ارسال قوات الى مالي وغينيا بيساو لمساعدة هاتين الدولتين على استعادة الحكم المدني عقب الانقلابين اللذين شهدتاهما.

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واحتجز الانقلابيون وقتها كلا من غوميز والرئيس  ريمندو بيريرا، وأمهلت وقتها الدول الأعضاء، البلدين مالي وغينيا بيساو 12 شهرا يتم خلاله إجراء إنتخابات رئاسية جديدة.

مهام القوات

وتمثلت مهمة القوات المرسلة الى غينيا بيساو ضمان الامن خلال الفترة الانتقالية الى الحكم المدني، و حماية رؤساء المؤسسات والمباني العامة في غينيا بيساو.

ويرتقب أن ينظم حفل رسمي بمناسبة انتهاء مهمة هذه القوات، سيحضره الرئيس البيساو غيني عمارو سيسوكو إمبالو، ورئيس مفوضية "الإيكواس" جان كلود كاسي برو، ومسؤولون عن السلطات العسكرية غرب الإفريقية، وفق ما أعلنت رئاسة غينيا بيساو.

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