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اقتصاد

أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات..وعيار 21 يسجل 849 جنيها للجرام

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 02:17 م
سعر الذهب
سعر الذهب
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محمد صبيح
تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2020 بنحو 6 جنيهات لكل جرام ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر بلغ 849 جنيها للجرام 849 جنيها للجرام.

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أسعار الذهب اليوم الجمعة : 

عيار 18 : 727 جنيه

عيار 21 : 849 جنيه

عيار 24 : 972 جنيه

الجنيه الذهب : 6795

السعر العالمي : 1943

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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