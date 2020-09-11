أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات..وعيار 21 يسجل 849 جنيها للجرام

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2020 بنحو 6 جنيهات لكل جرام ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر بلغ 849 جنيها للجرام 849 جنيها للجرام.
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أسعار الذهب اليوم الجمعة :
عيار 18 : 727 جنيه
عيار 21 : 849 جنيه
عيار 24 : 972 جنيه
الجنيه الذهب : 6795
السعر العالمي : 1943
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.