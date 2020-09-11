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الأوقاف: توزيع 17 طن لحوم أضاحي للأسبوع السادس.. غدا

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 02:30 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
توزع وزارة الأوقاف غدًا السبت 12 / 9 / 2020م، 17 طن من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: (القليوبية – الفيوم – البحيرة – بني سويف – القاهرة) ، بواقع  4 طن لمحافظتي الفيوم – البحيرة و3 طن لكل من محافظة القليوبية – بني سويف – القاهرة، وذلك للأسبوع السادس على التوالي.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 580 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

كما أكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.
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