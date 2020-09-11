السعودية تسجل 687 إصابة جديدة و24 حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.





ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 687 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصبح إجمالي الإصابات في المملكة 324407 حالة.





وسجلت الصحة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 24 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4213 حالة وفاة.





وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 935 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 300933 حالة.





وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 19261 والحالات الحرجة 1368 حالة.