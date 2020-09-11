أسعار التصالح الجديدة بعد التخفيض.. فيديو

عرضت فضائية إكسترا نيوز إنفوجرافا، لنسب تخفيضات تصالح مخالفات البناء بالمحافظات، حسب القرارات الجديدة، لدولة مجلس الوزراء.
وجاءت نسب التخفيضات بالمحافظات:
تخفيض قيمة التصالح بنسبة 30% وحتى 55%، ثم خفضت مرة أخرى لتصل إلى 70%.
تخفيص قيمة التصالح بـالقليوبية بنسبة تتراوح بين 10% إلى 50 % .
تخفيض قيمة التصالح بالإسكندرية بنسبة 25%.
البحيرة 20% نسبة التخفيض.
المنوفية 20% نسبة التخفيض.
الغربية 30% إلى 40% نسبة التخفيض.
كفر الشيخ 25% إلى 40% نسبة التخفيض.
دمياط 30% إلى 50% نسبة التخفيض.
الدقهلية 10% إلى 20% نسبة التخفيض.
شمال سيناء 50 جنيه للمتر على المساحات الاقل من 100 متر.
جنوب سيناء 25% نسبة التخفيض.
المنيا نسبة التخفيض 40% إلى 50%
الفيوم نسبة التخفيض 30% وحتى 50%.