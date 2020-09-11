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أسعار التصالح الجديدة بعد التخفيض.. فيديو

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 04:41 م
نسب تخفيض التصالح
نسب تخفيض التصالح
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نورهان رأفت
عرضت فضائية إكسترا نيوز إنفوجرافا، لنسب تخفيضات تصالح مخالفات البناء بالمحافظات، حسب القرارات الجديدة، لدولة مجلس الوزراء. 

وجاءت نسب التخفيضات بالمحافظات:

تخفيض قيمة التصالح بنسبة 30% وحتى 55%، ثم خفضت مرة أخرى لتصل إلى 70%.

تخفيص قيمة التصالح بـالقليوبية بنسبة تتراوح بين 10% إلى 50 % .

تخفيض قيمة التصالح بالإسكندرية بنسبة 25%.

البحيرة 20% نسبة التخفيض.

المنوفية 20% نسبة التخفيض.

الغربية 30% إلى 40% نسبة التخفيض.

كفر الشيخ 25% إلى 40% نسبة التخفيض.

دمياط 30% إلى 50% نسبة التخفيض.

الدقهلية 10% إلى 20% نسبة التخفيض.

شمال سيناء 50 جنيه للمتر على المساحات الاقل من 100 متر.

جنوب سيناء 25% نسبة التخفيض.

المنيا نسبة التخفيض 40% إلى 50% 

الفيوم نسبة التخفيض 30% وحتى 50%.
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