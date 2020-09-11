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محافظ الفيوم: نتلقى 1500 طلب للتصالح في مخالفات البناء يوميا

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:10 م
مخالفات بناء
مخالفات بناء
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نورهان رأفت
قال أحمد الأنصاري ، محافظ الفيوم ،إنه منذ بدء تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء،قامت القيادة السياسية،بتوضيح مقدار النزيف التي تعرضت لها الاراضي الزراعية بسبب التجريف .

وأضاف أحمد الانصاري ، عبر مداخلة هاتفية ، لـ فضائية إكسترا نيوز ، أن الاقبال على تصالح المخالفات ، كان متزايدا ، لافتا إلى أن معظم المصالحات كانت قبل أزمة كورونا ، مؤكدا أنه تم النظر مؤخرا لقيم التصالح للتسهيل على المواطن .

وأشار "الانصاري" ، إلى أن عواصم المدن الرئيسية بالمراكز ، هي التي تشهد السعر الاعلي ، وكلما اقتربنا من القرى، تقل قيمة أسعار التصالح .

وأوضح "الانصاري" ، أنه في حالة أن تكون القرية تصل بين محافظتين ، تكون لها ميزة نسبية في السعر ، عن الكتل العمرانية النائية .

ولفت "الانصاري" ، إلى أن سعر المتر ، يتوقف على الحالة الاقتصادية لـ مدن المحافظة ، معلا مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي ،لافتا إلى أنه يتم تقديم نحو 1500 طلب يوميا في كافة مدن الفيوم للتصالح في مخالفات البناء.
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