محافظ الفيوم: نتلقى 1500 طلب للتصالح في مخالفات البناء يوميا

قال أحمد الأنصاري ، محافظ الفيوم ،إنه منذ بدء تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء،قامت القيادة السياسية،بتوضيح مقدار النزيف التي تعرضت لها الاراضي الزراعية بسبب التجريف .





وأضاف أحمد الانصاري ، عبر مداخلة هاتفية ، لـ فضائية إكسترا نيوز ، أن الاقبال على تصالح المخالفات ، كان متزايدا ، لافتا إلى أن معظم المصالحات كانت قبل أزمة كورونا ، مؤكدا أنه تم النظر مؤخرا لقيم التصالح للتسهيل على المواطن .





وأشار "الانصاري" ، إلى أن عواصم المدن الرئيسية بالمراكز ، هي التي تشهد السعر الاعلي ، وكلما اقتربنا من القرى، تقل قيمة أسعار التصالح .





وأوضح "الانصاري" ، أنه في حالة أن تكون القرية تصل بين محافظتين ، تكون لها ميزة نسبية في السعر ، عن الكتل العمرانية النائية .





ولفت "الانصاري" ، إلى أن سعر المتر ، يتوقف على الحالة الاقتصادية لـ مدن المحافظة ، معلا مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي ،لافتا إلى أنه يتم تقديم نحو 1500 طلب يوميا في كافة مدن الفيوم للتصالح في مخالفات البناء.