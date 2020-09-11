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حوادث

مصرع طفل سقط من شرفة منزله في الدقهلية

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 05:01 م
جثة
جثة
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همت الحسينى
لقى طفل مصرعه اثر سقوطه من شرفة منزله بقرية نجير التابعة لمركز دكرنس في محافظة الدقهلية.

كان اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية  يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة دكرنس بمصرع طفل اثر سقوطه من شرفة منزله بقرية نجير التابعه للمركز.

وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ  تبين مصرع الطفل علاء أسعد.ع.ح ٤ أعوام حيث كان يلهو بشرفة منزله فى الطابق الخامس فاختل توازنه وسقط.

وبسؤال والده اسعد.ع.ح" ٤٤ عاما عامل ووالدته هبة.م.ك ٣٨ عاما ربة منزل اقرا بأنه سقط اثناء اللهو ولم يتهما أحد بالتسبب فى ذلك


 وتحرر المحضر رقم ٥٨٢٥ لسنة ٢٠٢٠ ادارى مركز شرطة دكرنس وبالعرض على النيابة العامة أمرت بتسليم الجثمان لذويه وصرحت بالدفن لعدم وجود شبهه جنائية.
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