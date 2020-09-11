في ذكرى أحداث 11 سبتمبر.. حكاية 19 إرهابيا تلاعبوا بالدفاع الأمريكي

تحل اليوم الذكرى الـ19 لأكثر الأحداث دموية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أحداث 11 سبتمبر، والتي كانت عبارة عن سلسلة هجمات إرهابية نفذها تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن ضد أمريكا عقابا على دعمها لإسرائيل، الهجمات التي خلفت العديد من القتلى والتدمير لم ولن ينساه الأمريكيون.





الحكاية بدأت في 11 سبتمبر 2001، عندما اختطف 19 متشددا مرتبطين بجماعة القاعدة، أربع طائرات ونفذوا هجمات انتحارية ضد أهداف في الولايات المتحدة، حيث تم نقل طائرتين إلى البرجين التوأمين لمركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك، وضربت طائرة ثالثة البنتاغون خارج واشنطن العاصمة، فيما تحطمت الطائرة الرابعة في حقل في شانكسفيل، بنسلفانيا.





ووفقا لموقع "هيستوري" البريطاني، قُتل ما يقرب من 3000 شخص خلال هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية، والتي أطلقت مبادرات أمريكية كبرى لمكافحة الإرهاب وشكلت برئاسة جورج دبليو بوش.





والمثير للدهشة أن جميع هذه الهجمات تفاجأت بها القيادات الأمريكية بما فيهم الاستخبارات ومسئولو الدفاع، الذين لم يسلم مبناهم "البنتاجون" من الهجوم أيضا، فكيف تعرضت أقوى دولة في العالم لهذا الاختراق، لماذا لم تكتشف الهجمات منذ البداية وكيف كانت بهذه السذاجة؟





مركز التجارة العالمي





في تمام الساعة 8:45 من صباح يوم الثلاثاء الدموي، تحطمت طائرة من طراز بوينج 767 تابعة للخطوط الجوية الأمريكية محملة بـ 20000 جالون من وقود الطائرات في البرج الشمالي لمركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك.





ترك التأثير فجوة محترقة فجوة بالقرب من الطابق 80 من ناطحة السحاب المكونة من 110 طوابق، مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص على الفور ومحاصرة مئات آخرين في الطوابق العليا.





مع بدء إخلاء البرج وتوأمه المقابل له، بثت كاميرات التلفزيون صورًا حية لما بدا في البداية أنه حادث غريب، ثم بعد 18 دقيقة من اصطدام الطائرة الأولى ، ظهرت طائرة بوينج 767 ثانية - رحلة يونايتد إيرلاينز 175 - من السماء، وتحولت بحدة نحو مركز التجارة العالمي واصطدمت في البرج الجنوبي بالقرب من الطابق 60.





تسبب الاصطدام في انفجار هائل أدى إلى تساقط الحطام المحترق فوق المباني المحيطة وفي الشوارع أدناه، اتضح بعدها على الفور أن أمريكا تتعرض للهجوم.





أسامة بن لادن





كان الخاطفون إرهابيين ممولين من قبل تنظيم القاعدة الإرهابي للهارب أسامة بن لادن، وزُعم أنهم كانوا يعملون انتقاما لدعم أمريكا لإسرائيل، وتورطها في حرب الخليج العربي واستمرار وجودها العسكري في الشرق الأوسط.





عاش بعض الإرهابيين في الولايات المتحدة لأكثر من عام وتلقوا دروسًا في الطيران في مدارس طيران تجارية أمريكية، وكان آخرون قد تسللوا إلى البلاد في الأشهر التي سبقت 11 سبتمبر وقاموا بدور "العضلة" في العملية.





قام الإرهابيون التسعة عشر بتهريب قاطعات الصناديق والسكاكين بسهولة من خلال الأمن في ثلاثة مطارات بالساحل الشرقي واستقلوا أربع رحلات في الصباح الباكر متجهة إلى كاليفورنيا، تم اختيارها لأن الطائرات كانت محملة بالوقود لرحلة طويلة عبر القارات. بعد وقت قصير من الإقلاع، استولى الإرهابيون على الطائرات الأربع وأخذوا الضوابط ، وحولوا طائرات الركاب العادية إلى صواريخ موجهة.





هجوم البنتاغون





بينما كان الملايين يشاهدون الأحداث الجارية في نيويورك، حلقت طائرة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 77 فوق وسط مدينة واشنطن العاصمة ، قبل أن تصطدم بالجانب الغربي من مقر البنتاغون العسكري في الساعة 9:45 صباحًا.





تسبب وقود الطائرات من طائرة بوينج 757 في جحيم مدمر أدى إلى انهيار هيكلي لجزء من المبنى الخرساني العملاق، وهو المقر الرئيسي لوزارة الدفاع الأمريكية.





إجمالًا، قُتل 125 عسكريًا ومدنيًا في البنتاغون، إلى جانب 64 شخصًا على متن الطائرة، هذا بخلاف التدمير والخسائر المادية التي خلفها الانفجار.





ألآف القتلى





قُتل ما مجموعه 2996 شخصًا في هجمات 11 سبتمبر، بما في ذلك 19 خاطفًا إرهابيًا على متن الطائرات الأربع، حيث توفي مواطنو 78 دولة في نيويورك وواشنطن العاصمة وبنسلفانيا.





في مركز التجارة العالمي، لقى 2763 حتفهم بعد اصطدام الطائرتين بالبرجين التوأمين، ويشمل هذا الرقم 343 من رجال الإطفاء والمسعفين و 23 من ضباط شرطة مدينة نيويورك و 37 من ضباط شرطة هيئة الميناء الذين كانوا يكافحون لإكمال إخلاء المباني وإنقاذ عمال المكاتب المحاصرين في الطوابق العليا.





في البنتاغون ، قُتل 189 شخصًا ، من بينهم 64 على متن طائرة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 77 ، التي ضربت المبنى. في رحلة 93 ، توفي 44 شخصًا عندما تحطمت الطائرة في ولاية بنسلفانيا.