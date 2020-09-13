صحة دمياط تحذر من كحول كورونا: يسبب العديد من الأمراض

إزاي تستخدم الكحول للتطهير؟ كان عنوانا لروشتة وقائية لإدارة التثقيف الصحي التابعة لمديرية الشئون الصحية بدمياط ، لتوعية المواطنين في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

جاء في بيان إدارة التثقيف الصحى بدمياط ، أن استخدام الكحول بصورة متكررة للتعقيم يمكن أن يتسبب في إصابة الجلد بالجفاف وتعرضه للإلتهابات وحكة شديدة

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