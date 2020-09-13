صحة دمياط تحذر من كحول كورونا: يسبب العديد من الأمراض

إزاي تستخدم الكحول للتطهير؟ كان عنوانا لروشتة وقائية لإدارة التثقيف الصحي التابعة لمديرية الشئون الصحية بدمياط ، لتوعية المواطنين في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.
جاء في بيان إدارة التثقيف الصحى بدمياط ، أن استخدام الكحول بصورة متكررة للتعقيم يمكن أن يتسبب في إصابة الجلد بالجفاف وتعرضه للإلتهابات وحكة شديدة
اقرأ أيضا
وحذرت إدارة التثقيف الصحى بدمياط من أن استخدام الكحول بشكل مبالغ فيه ممكن يسبب أمراض، وفي حالة جفاف اليد يجب استخدام مرطبات للبشرة باستمرار.
ووجهت الإدارة نصيحة باستخدام المياه والصابون لمدة 20 ثانية وممكن تستخدم الكحول في حالة ملامسة سطح ملوث خارج المنزل عند الضرورة.